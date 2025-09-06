تصاویر خانواده شهید رضایی پس از شهادت

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u06f1\u06f0 \u062f\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f1 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0646\u0627\u062c\u0648\u0627\u0646\u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0645\u06cc\u0631\u0645 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0633\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06af\u0644\u0648\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0
شادی ارواح پاک شهدا صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم