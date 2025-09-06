باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر خانواده شهید رضایی پس از شهادت

تصاویری از خانواده شهید رضایی پس از شهادتش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شهید رضایی در شامگاه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در یک اقدام ناجوانمردانه تروریستی در سمیرم اصفهان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام و رحمت خدا بر شهدا و خانواده عزیز شهدا
شادی ارواح پاک شهدا صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
نور به قبر شهدا ،خدا رحمتشون کنه چقدر زحمتها کشیدن تا ما درآسایش زندگی کنیم در واقع شهدا زنده اند ودر نزد پروردگارشان روزی میخورند وامیدوارم مارو هم شفاعت کنند
