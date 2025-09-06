تیم لوله و اتصالات افشار آمل قهرمان مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از ۳ هفته تلاش ۵ تیم حاضر در لیگ پیشکسوتان هندبال مازندران در پایان تیم میزبان یعنی لوله و اتصالات افشار آمل با کسب ۷ امتیاز قهرمان شد.

هیات هندبال نوشهر با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و بهمن موتور قائمشهر با ۴ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

خان سالار ساری و هیات هندبال بهشهر نیز تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها بودند.

مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان استان مازندران به مدت ۳ هفته و در روز‌های پنجشنبه و جمعه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد.

در آئین پایانی رقابت‌ها نیز، مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، هاشم جمشیدپناه رئیس اداره ورزش و جوانان آمل، زهره جلالیان رئیس هیات هندبال آمل و برخی از روسای کمیته‌های هیات هندبال مازندران حضور داشتند.