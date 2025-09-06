تیم لوله و اتصالات افشار آمل قهرمان مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از ۳ هفته تلاش ۵ تیم حاضر در لیگ پیشکسوتان هندبال مازندران در پایان تیم میزبان یعنی لوله و اتصالات افشار آمل با کسب ۷ امتیاز قهرمان شد.

هیات هندبال نوشهر با کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و بهمن موتور قائمشهر با ۴ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

خان سالار ساری و هیات هندبال بهشهر نیز تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها بودند.

مسابقات لیگ هندبال پیشکسوتان استان مازندران به مدت ۳ هفته و در روز‌های پنجشنبه و جمعه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد.

در آئین پایانی رقابت‌ها نیز، مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، هاشم جمشیدپناه رئیس اداره ورزش و جوانان آمل، زهره جلالیان رئیس هیات هندبال آمل و برخی از روسای کمیته‌های هیات هندبال مازندران حضور داشتند.

برچسب ها: مسابقات هندبال ، لیگ هندبال
خبرهای مرتبط
بهنمیر قهرمان لیگ هندبال پایه دختران مازندران 
لارما ساری در لیگ ۲ هندبال بانوان کشور
نایب قهرمانی قائمشهر در لیگ هندبال بانوان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
جاده کندوان یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در هراز
احیا، به‌روز‌رسانی موقوفات و تخصیص درست عواید وقف وظیفه اصلی اوقاف
آغاز لیگ برتر فوتسال بزرگسالان مازندران
پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران مازندران
عباس‌آباد قطب تولید برنج مرغوب با تولید سالانه ۲ هزار تن
کشف بیش از ۴ تن برنج تقلبی در بابل
سقوط خودرو به دره و فوت ۲ سرنشین در محور کوهستانی شهرستان ساری
فوت راننده جوان در برخورد با تیر برق حاشیه خیابان در ساری
قهرمانی آملی‌ها در لیگ هندبال پیشکسوتان مازندران
احتمال یکطرفه شدن محور چالوس
تمدید ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها تا پایان شهریور در مازندران