تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا دور از انتظار ظاهر شد و بازی قابل قبولی ارائه نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر باقری؛ تیم ملی فوتبال ایران با تمام، اما و اگر‌ها در مورد کیفیت بازی‌های آسیای میانه در حالی قدم به این رقابت‌ها گذاشت که حریفان نه چندان قدرتمندی روبروی ما قرار داشتند.

در بازی اول. مقابل افغانستان آنقدر که سرمربی تیم ملی از آنها تعر یف کرده بود فکر کردیم شاید ما اشتباه می‌کنیم و لیونل مسی و رونالدو حتی امباپه افغان هستند.

البته بازی خوب افغان‌ها و نمایش ضعیف ما در این بازی کاملا مشهود بود، قدرت اول آسیا و فدراسیون فخیمه فوتبال اگر چه با زور و زحمت بازی را بردند، اما این نمایش زیبنده بهترین‌های فوتبال ما نبود.

در بازی دوم مقابل هند هم به لطف گل‌های دقایق پایانی علیپور و طارمی بازی را ۳ بر صفر بردیم، اما دریغ از چند پاس سالم و نمایش هجومی از بازیکنان میلیاردی و سرمربی مدعی!

بازی سوم، اما تاجیک‌ها طوری بازی کردند که جیک کسی در نیامد یک کامبک به شدت یک سیلی از سوی تاجیک‌ها که تیم درجه سوم یا پایین‌تر آسیا محسوب می‌شود به انتقاد‌ها سندیت بخشید و آبروی ستاره‌های میلیاردی را بُرد.

شانس آوردیم بازی ادامه نداشت وگرنه تفکرات قلعه‌نویی برای حفظ ۲ بر ۲ هم کافی نبود و عجیب‌تر این که ما برای فرار از شکست در دقایق پایانی هر چه دفاع داشتیم رو کردیم تا این افتضاح تاریخی رقم نخورد.

تیم ملی فوتبال با همان ستاره‌های میلیاردی که در بازار نقل و انتقالات صفر‌ها را در قرار دادهایشان قطار کرده بودند در مقابل تاجیکستان همان قطار را روبری دروازه گذاشتند تا فقط نبازیم.تاجیکستانی‌ها تاریخ سازی کردند و در نهایت ما به فینال رسیدیم و باید با ازبکستان رو‌به‌رو شویم.

کافا تمام می‌شود، اما جام جهانی در پیش است و این تیم توانایی ایستادن در جایگاه بدترین تیم‌های جام جهانی را دارد اگر با همین تفکر پیش برویم. سعید الهویی و آندرانیک تیموریان قرار است در بن بست‌ها قلعه نویی را یاری کنند شاید بتوانیم در مقابل بزرگان جهان بدرخشیم! البته به زعم ژنرال تاجیکستان و افغانستان هم تیم‌های درجه یکی هستند و اینطور بر می آید که با این تجربه می‌توانیم آرژانتین، آلمان، هلند و برزیل را هم متوقف کنیم.

خلاصه اینکه تاجیک‌ها نگذاشتند مدعی‌های حرفه‌ای جیک بزنند درست همانطور که قلعه نویی نمی‌گذارد منتقدان جیک شان در بیاید.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، کافا ، تیم ملی فوتبال تاجیکستان
خبرهای مرتبط
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
فینال بی‌ارزش کافا برای فیفا!
سلام نظامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با تاجیکستان + فیلم
سرمربی تاجیکستان: تماشاگران ما لذت بردند/ از کادر فنی ایران عذرخواهی کردم
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
نترسید بیشتر از شش تا نمیخورن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
لژیونر میخواهند خودشان گل بزنند تا تیم پیدا بکنند یا قیمت‌های شأن بالا ببرند میبینیم پاکسازی نمی کنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
دره تیم ملی تابلو بزنند بالای 28سال سن بازیکنان ممنوع است آن موقع تیم پوست اندازی میکند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
با این تیم مطمئن باشین زنگ تفریح تیمها خواهیم شد،
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
با این تیم مطمئن باشین زنگ تفریح تیمها خواهیم شد،
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قلعه نوعی فقط برای لیگ برتر بکش زیرش، خوب مربی گری می‌کنه. در سطح بین الملل حرفی برای گفتن نداره. وقتی سرمربی استقلال بود هر سال جزء سه تیم برتر لیگ میشد و می‌رفت آسیا از گروهش بالا نمیومد.
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
پرسپولیس بدبخت که قهرمانی آسیا هم ندارد
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
نه داداش داستان داستان بازیهای دفعه قبل تیم ملی هست ،ببینید از کی فرمان میگیرند ،
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bmsoq20
۱۳:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مربی خارجی نمی‌خوایم که با عنگلیس شش تا بخوره.
بهترین مربی وطنی قلعه نویی می‌باشد. حسود ها خاموش
۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قلعه نویی از انگلیس 20 تا گل میخوره تیمی که از افغانستان و تاجیکستان گل میخوره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فامیلهای قلعه نویی اومدن وای جی سی خخخ
Iran (Islamic Republic of)
بمانی
۱۶:۳۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فقط قلعه‌نویی... پرسپولیس بدبخت بدون قهرمانی در آسیا نمیخوایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حسود خاموش را خوب آمدی
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بنظرم دوکار مهم باید انجام بدیم ،
یک،انحلال این تیم چون انگیزه ندارد و جدیدها سیستم بد را از قدیمبچیها یاد میگیرند ،
تیم ملی بیشت شبیه یک باندیست که هر از گاهی یه جشن تولد میگیرند تا خود را برخ دیگران بکشند ،
دو،یکی از بندهای لژیونر شدن این باشد که به تیم داخلی چه ملی چه باشگاهی نمیتونند برگزدند ،
لژیونرهای ایران لطمه انها بیشتر از نفعشون هست ،
به جای این همه داستان مدرسه ملی فوتبال تاسیس کنید ،یا والیبال یا کشتی ،از سن مثلا ۱۳ سالگی بچه ها بتونند بیایند فوتبال
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر قلعه نویی
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
شما میدونی با این حرفت باعث رنجش خانواده و دوستدارانش میشی؟ اگر انتقادی داری نظرت رو بگو، چرا مثل ضعیفه ها فحش میدی؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خب چرا ایقد بزرگش میکنید ی تساوی کرده چخبره اینهمه انتقاد بهترین تیم‌های دنیا هم همیشه می‌بازند یا مساوی میکنن میخایین چیو ثابت کنید
۷
۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فک کنم فامیل قلعه نویه این
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ن فامیلشم ن هیچی همیشه انتقاد سرمربی ایرانی همیشه مظلوم خارجیا خوبن ک میلیونها دلار میبرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فامیلهای قلعه نویی اومدن وای جی سی خخخ
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۳:۰۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آقای خدارو شکر بازهم داره میبازه ...خودش مافیاس کی زورش به قلعه بوقی میرسه
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
همگی فلک کنید خخخخخ
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مردم باید فشار بیارن رئیس فدراسیون باسواد بیاد همانند محمد دادکان
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۲:۵۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
با یاد نام خدا
به ولله قسم با قلعه نوئی تو جام جهانی خواهیم باخت به خدا آبرومون میره تو رو خدا مربی درجه یک بین المللی بیارید این بابا به درد نمیخوره
ما گفتیم از اون تاج خاک بسر هم نشنیدن
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
تیمی که فدراسیونش مدیر لایقی نداره و با زد و بند و باندبازی مربیش انتخاب میشه که هیچ سوادی نداره و دستیاراش هم درجه۳ هستن بهتر از این نمیشه فقط با ابرو و احساس مردم بازی میکنه
اخراج تاج و قلعه نوعی
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خوب وقتی پول زیاد باشه آدم نای حرکت کردن نداره میره دنبال عیش و نوش بدن تحلیل میره بازیکنی که تمام شب رو بیدار و .....نای شوت زدن نداره دروغ میگم yjcبگو دروغ میگی
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
رئیس فدراسیون رو دار بزنید
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فردا قلعه بوقی باز می گوید چهل ساله .... ایشان دنبال آمار و مربی تاریخ سازی هست فقط مربی پر ادعا و رسانه های خریدنی اش برای خود تبلیغ می کند با این مربی بالای 6 گل در یک بازی خواهیم خورد
۲
۱۰
پاسخ دادن
Italy
پرسنال
۱۱:۴۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بعضی بازیکنا خیالشون راحته که همش توی ترکیبن. اونا با باند بازی بالا اومدن.
۱
۱۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خندم میگیره ااقتصاد ببین اگه خوبه فوتببال ما هم خوب میشه
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
رئیس فدراسیون ضعیف نتیجه میشه مربی ضعیف تر
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حیف پول
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
شما به عکس این بازیکن نگاه کنید ، دنبه خالص. با این بازیکنای مسن و پر دنبه خوراک لذیذی برای رقبای جام جهانی هستیم
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
عالی بید
۱
۱۵
پاسخ دادن
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی