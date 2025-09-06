تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا دور از انتظار ظاهر شد و بازی قابل قبولی ارائه نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر باقری؛ تیم ملی فوتبال ایران با تمام، اما و اگر‌ها در مورد کیفیت بازی‌های آسیای میانه در حالی قدم به این رقابت‌ها گذاشت که حریفان نه چندان قدرتمندی روبروی ما قرار داشتند.

در بازی اول. مقابل افغانستان آنقدر که سرمربی تیم ملی از آنها تعر یف کرده بود فکر کردیم شاید ما اشتباه می‌کنیم و لیونل مسی و رونالدو حتی امباپه افغان هستند.

البته بازی خوب افغان‌ها و نمایش ضعیف ما در این بازی کاملا مشهود بود، قدرت اول آسیا و فدراسیون فخیمه فوتبال اگر چه با زور و زحمت بازی را بردند، اما این نمایش زیبنده بهترین‌های فوتبال ما نبود.

در بازی دوم مقابل هند هم به لطف گل‌های دقایق پایانی علیپور و طارمی بازی را ۳ بر صفر بردیم، اما دریغ از چند پاس سالم و نمایش هجومی از بازیکنان میلیاردی و سرمربی مدعی!

بازی سوم، اما تاجیک‌ها طوری بازی کردند که جیک کسی در نیامد یک کامبک به شدت یک سیلی از سوی تاجیک‌ها که تیم درجه سوم یا پایین‌تر آسیا محسوب می‌شود به انتقاد‌ها سندیت بخشید و آبروی ستاره‌های میلیاردی را بُرد.

شانس آوردیم بازی ادامه نداشت وگرنه تفکرات قلعه‌نویی برای حفظ ۲ بر ۲ هم کافی نبود و عجیب‌تر این که ما برای فرار از شکست در دقایق پایانی هر چه دفاع داشتیم رو کردیم تا این افتضاح تاریخی رقم نخورد.

تیم ملی فوتبال با همان ستاره‌های میلیاردی که در بازار نقل و انتقالات صفر‌ها را در قرار دادهایشان قطار کرده بودند در مقابل تاجیکستان همان قطار را روبری دروازه گذاشتند تا فقط نبازیم.تاجیکستانی‌ها تاریخ سازی کردند و در نهایت ما به فینال رسیدیم و باید با ازبکستان رو‌به‌رو شویم.

کافا تمام می‌شود، اما جام جهانی در پیش است و این تیم توانایی ایستادن در جایگاه بدترین تیم‌های جام جهانی را دارد اگر با همین تفکر پیش برویم. سعید الهویی و آندرانیک تیموریان قرار است در بن بست‌ها قلعه نویی را یاری کنند شاید بتوانیم در مقابل بزرگان جهان بدرخشیم! البته به زعم ژنرال تاجیکستان و افغانستان هم تیم‌های درجه یکی هستند و اینطور بر می آید که با این تجربه می‌توانیم آرژانتین، آلمان، هلند و برزیل را هم متوقف کنیم.

خلاصه اینکه تاجیک‌ها نگذاشتند مدعی‌های حرفه‌ای جیک بزنند درست همانطور که قلعه نویی نمی‌گذارد منتقدان جیک شان در بیاید.



