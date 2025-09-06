باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از مسدود شدن ۱۱ هزار کارت سوخت مهاجر خبر داد و گفت: حقوق مصرفکنندگان واقعی با این اقدام حفظ و قاچاقچیان در احساس ناامنی میکنند.
احمد سالاریفر ضمن تشریح آخرین وضعیت شبکه عرضه سوخت در بندرعباس گفت: از مجموع ۴۹۳ نازل فعال در ناحیه مرکزی بندرعباس، تنها ۲ نازل غیرفعال است و ۵۳ نازل نیز در صف تعمیر قرار دارند. بر این اساس، نرخ خرابی نازلها که تا چندی پیش به ۱۸ درصد رسیده بود، اکنون با اقدامات اصلاحی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: هیچ نازل معیوبی نباید بیش از ۷۲ ساعت از مدار خارج بماند و جایگاهداران موظفاند خرابیها را بلافاصله در سامانه ۰۹۶۲۷ ثبت کنند تا شرکت پشتیبان نسبت به رفع مشکل اقدام کند.
سالاریفر افزود: البته تحریمها موجب شده تأمین قطعات مرتبط با سامانه هوشمند سوخت با دشواری مواجه شود و برخی قطعات تعمیرشده پس از نصب دوباره دچار نقص شوند، اما این موارد به صورت برخط رصد و به سرعت پیگیری میشود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی هرمزگان در حوزه انرژی اظهار داشت: این استان با وجود پالایشگاههای ستاره خلیج فارس، بندرعباس و لاوان، یکی از حیاتیترین مراکز تأمین سوخت کشور به شمار میرود. هماکنون روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر فرآورده مایع در سطح استان توزیع میشود و هیچگونه ناترازی یا مشکل در عرضه بنزین، گازوئیل و حتی گاز طبیعی وجود ندارد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان به وضعیت جایگاههای CNG نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت ملی گاز ایران، پایداری کامل در جایگاههای CNG استان برقرار است. همچنین در حوزه توزیع سیلندرهای گاز مایع، با اجرای سامانه ۱۲۴ و نظارت بر قیمتها، مشکلات گذشته بهطور کامل برطرف شده است.
سالاریفر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای مقابله با تخلفات و قاچاق فرآوردههای نفتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱ پس از بررسیهای دقیق مشخص شد نزدیک به ۵۰ درصد ناوگان درونشهری که در جایگاههای هرمزگان سوختگیری میکردند، پروانه فعالیت خود را از استانهای دیگر دریافت کرده بودند. همین موضوع منجر به شکلگیری ترافیک، ازدحام و بعضاً قاچاق سازمانیافته سوخت در استان شده بود.
وی گفت: در بررسیها مشخص شد بیش از ۱۱ هزار و ۳۴۹ کارت سوخت مهاجر از استانهای دیگر در جایگاههای هرمزگان فعال بوده است. با مصوبه شورای تأمین استان، این کارتها مسدود و بلاکبندی شدند. این اقدام موجب شد بخشی از مسیرهای قاچاق بسته و صفهای طولانی در جایگاههای گازوئیل برچیده شود.
به گفته سالاریفر، از این پس تنها خودروهایی میتوانند از سهمیه یارانهای در هرمزگان استفاده کنند که علاوه بر داشتن پروانه فعالیت معتبر، تعویض پلاک در استان را انجام داده باشند. این تصمیم علاوه بر شفافسازی مصرف، باعث شد منابع یارانهای به مصرفکنندگان واقعی برسد و حقوق شهروندان هرمزگانی حفظ شود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان با قدردانی از دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی استان گفت: امروز قاچاقچیان در هرمزگان احساس ناامنی میکنند. این موفقیت نتیجه همکاری همهجانبه استانداری، دادگستری، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و تلاش شبانهروزی همکاران ما در حوزه حراست و بازرسی است.
وی افزود: ما اعتقاد داریم خدماترسانی مطلوب به مصرفکنندگان واقعی و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیههای یارانهای دو بال اصلی مدیریت سوخت در استان است و در این مسیر با هیچ تخلفی مماشات نخواهیم کرد.
سالاریفر در پایان سخنان خود تصریح کرد: تمامی اقدامات انجامشده با هدف بهبود خدماترسانی و تأمین سوخت پایدار برای شهروندان بوده است. ما تلاش میکنیم درصد خرابی نازلها به نزدیک صفر برسد و امکان هرگونه سوءاستفاده یا وقفه در عرضه به حداقل ممکن کاهش یابد.
منبع: ایرنا