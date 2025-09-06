دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان شش شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و منتظر واریز این سود هستیم به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.

او در ادامه اظهار کرد: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا سهم مردم از فروش نفت و گاز و بنزین رو نمیدین
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سهام نا عدالت
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
هفته دولت ک تموم شد و قرار بود واریزبشه.ان شاالله هفته دفاع مقدس.اگرم نشد تا دهه فجر خدابزرگه.
۱
۵
پاسخ دادن
