دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در خصوص سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان شش شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و منتظر واریز این سود هستیم به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.

او در ادامه اظهار کرد: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.