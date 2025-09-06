ثبت‌نام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پذیرش مهرماه ۱۴۰۴ از ۱۷ شهریورماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه و ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی ناپیوسته نیز از روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور آغاز می‌شود و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

همزمان با شروع ثبت‌نام، دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام از طریق پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ww.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir قابل رؤیت و در دسترس داوطلبان خواهد بود.

برهمین اساس داوطلبان باید ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای پذیرش نسبت به ثبت‌نام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

در پذیرش جاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به ایجاد ۴هزار و ۳۰۶ رشته‌محل در گروه‌های آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ وهنر کرده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۷۶ رشته‌محل در مقطع کاردانی ناپیوسته و یک هزار و ۹۳۰ رشته‌محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرده است؛ در راستای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر پذیرش در کدرشته‌محل‌های متنوع، نسبت به ایجاد ۴ هزار و ۷۲ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح کشور اقدام کرده است که در قالب رشته‌محل‌های اختصاصی تعهد اشتغال در دفترچه‌های راهنمای پذیرش دانشگاه ارائه شده است.

