سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان فارسان در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - موسیقی و آیین اقوام، همایش‌ها و نمایشگاه از بخش‌های سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین است.

در این جشنواره ملی تمامی اقوام و عشایر کشور با معرفی آیین‌ها و ارائه سوغاتی‌های مرتبط با شهر و دیار خود، میزبان مردم هستند.

ترویج فرهنگ، آداب و رسوم ارزشمند اقوام ایران زمین، تکریم مقام شامخ شهدا و مفاخر اقوام و عشایر ایران زمین، ضرورت وتقویت اتحاد، وحدت بین اقوام و عشایر ایران زمین با استفاده از زبان ادبیات و هنر آیینی و ترویج روحیه نشاط و شادابی در بین مردم شهرستان، استان و گردشگران، معرفی مناطق تاریخی و فرهنگی و گردشگری شهرستان و ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری از اهداف برگزاری این جشنواره است.

سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل بوستان قلمستان شهرستان فارسان برپاست.

تصاویر این جشنواره را به تماشا بنشینید.

 
در ادامه فیلم هایی‌ از این جشنواره؛
 
