مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با تلاش مسئولان استانی در تامین اعتبار لازم ۳۵ کیلومتر بزرگراه در اردبیل - سرچم آماده افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: بزرگراه اردبیل - سرچم در هفت قطعه مجزا در حال اجرا بوده که به غیر از قطعات ۶ و پنج در محدوده تونلها به طول ۴۳ کیلومتر، بقیه قطعات فعال بوده و عملیات اجرایی آنها در حال اجراست.
او افزود: با برنامهریزی صورت گرفته و همچنین تخصیص به موقع منابع مالی قرار است تا پایان شهریورماه ۳۵ کیلومتر از مسیر اردبیل - سرچم به روی خودروها گشوده شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه بزرگراه اردبیل ـ سرچم به طول ۱۷۸ کیلومتر، مرکز استان را به آزادراه زنجان ـ تبریز و مرکز کشور متصل میکند، گفت: ۵۷ کیلومتر بزرگراه در سالهای گذشته با حضور مسئولان کشوری و استانی و به مناسبتهای مختلف تکمیل و به طول بزرگراههای استان اردبیل افزوده شده و امسال هم حدود ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه به شبکه راههای این استان اضافه خواهد شد.
او اظهار کرد: این بزرگراهها در جادههای اردبیل - سرچم، تونل دوم حیران و راههای طرفین، پارسآباد - مشگینشهر، بیلهسوار- گرمی و گرمی به سمت اردبیل احداث و تکمیل میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به ارتقای شاخص بهرهمندی این استان از بزرگراه طی سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: پنج سال پیش شاخص بهرهمندی استان از بزرگراه حدود ۵۰ درصد کمتر از میانگین کشوری بود به طوری که در آن سالها شاخص بهرهمندی استان اردبیل از بزرگراه ۱۲ درصد بود و هماکنون این میزان به بالای ۳۰ درصد رسیده است.
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر میانگین کشوری بهرهمندی از شبکه بزرگراه در کشور ۴۰ تا ۴۶ درصد است، ادامه داد: تلاش میکنیم شاخص بهرهمندی استان از بزرگراه را به میانگین کشوری برسانیم و هدف ساخت ۸۱۴ کیلومتر بزرگراه کل شبکه مورد نیاز استان را محقق کنیم.
منبع: ایرنا