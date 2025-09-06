باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین خوش اقبال گفت : با توجه به افزایش جمعیت تهران باید فضا‌های ورزشی بیشتری برای استفاده جوانان و نوجوانان در مناطق مختلف احداث شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون سرانه‌های ورزشی در برخی مناطق و محلات تهران بسیار ضعیف است و دولت چهاردهم بنا دارد با همکاری شهرداری تهران اقداماتی برای توسعه اماکن ورزشی انجام دهد.

فرماندار تهران ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی در محلات مختلف موجب افزایش نشاط و شادابی شهروندان می‌شود و مسابقات قهرمان شهر به همت شهرداری تهران با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

به گفته وی، هر چقدر بتوانیم فضا‌های ورزشی در محلات ایجاد کنیم به توسعه ورزش همگانی و پرورش قهرمان کمک خواهیم کرد و در این زمینه در شورای ورزش شهرستان تهران تلاش داریم اعتبار فضا‌های ورزشی را افزایش دهیم.

خوش اقبال تاکید کرد: قطعا که دولت به تنهایی نمی‌تواند این کمبود‌ها را برطرف کند و شهرداری و سایر نهاد‌ها هم باید در این زمینه پای کار بیایند و همکاری کنند.

منبع: ایرنا