سرمربی سابق استقلال برای بازگشت به الاهلی مصر شرط گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - از پیتسو موسیمانه به عنوان یکی از گزینه‌های جدی هدایت الاهلی مصر سخن نام برده می‌شود.

موسیمانه که سابقه هدایت استقلال را هم در کارنامه دارد در گفت‌وگویی با وبسایت «central news» برای بازگشت به الاهلی شرط گذاشت. او گفت تنها در صورتی به مربیگری باشگاه الاهلی بازخواهد گشت که مدیریت باشگاه درک واقعی از طبیعت فوتبال داشته باشد. فوتبال مبتنی بر سه اصل پیروزی، تساوی و شکست است. او تأکید کرد که آمادگی مربیگیری تیمی را ندارد که همواره انتظار پیروزی بدون هیچ شکست یا تساوی را دارد.

موسیمانه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ الاهلی را هدایت کرد و در این دوره به موفقیت‌های بزرگی در سطح داخلی و قاره‌ای دست یافت؛ از جمله پیروزی در فینال «قرن» لیگ قهرمانان آفریقا مقابل الزمالک که نام او را در تاریخ باشگاه الاهلی جاودانه کرد. این مربی اهل آفریقای جنوب تجربه‌های مختلفی با تیم‌هایی مانند الاهلی عربستان، الوحده امارات، اَبهای عربستان و استقلال ایران داشت، اما این تجربیات موفقیت‌هایی هم‌وزن دستاورد‌های او با الاهلی را نداشتند. این موضوع ممکن است روی تصمیم او برای آغاز تجربه‌ای جدید با تیم الاهلی تأثیر بگذارد. تجربه موفق او با الاهلی جایگاه مربی‌گری‌اش را ارتقا داد، اما همچنان بر این نکته تأکید دارد که مدیریت باشگاه باید واقعیت فوتبال و همه جنبه‌های آن را بپذیرد. بنابراین، تصمیم او برای بازگشت به الاهلی به شدت وابسته به این شرط است.

برچسب ها: الاهلی ، لیگ عربستان
خبرهای مرتبط
مدافع تیم ملی اسپانیا همبازی رونالدو ماند
رونالدو با اختلاف بهترین ستاره لیگ عربستان
بمب‌افکن الهلال در راه لیگ ستارگان قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی