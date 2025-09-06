سرمربی سابق استقلال برای بازگشت به الاهلی مصر شرط گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - از پیتسو موسیمانه به عنوان یکی از گزینههای جدی هدایت الاهلی مصر سخن نام برده میشود.
موسیمانه که سابقه هدایت استقلال را هم در کارنامه دارد در گفتوگویی با وبسایت «central news» برای بازگشت به الاهلی شرط گذاشت. او گفت تنها در صورتی به مربیگری باشگاه الاهلی بازخواهد گشت که مدیریت باشگاه درک واقعی از طبیعت فوتبال داشته باشد. فوتبال مبتنی بر سه اصل پیروزی، تساوی و شکست است. او تأکید کرد که آمادگی مربیگیری تیمی را ندارد که همواره انتظار پیروزی بدون هیچ شکست یا تساوی را دارد.
موسیمانه بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ الاهلی را هدایت کرد و در این دوره به موفقیتهای بزرگی در سطح داخلی و قارهای دست یافت؛ از جمله پیروزی در فینال «قرن» لیگ قهرمانان آفریقا مقابل الزمالک که نام او را در تاریخ باشگاه الاهلی جاودانه کرد. این مربی اهل آفریقای جنوب تجربههای مختلفی با تیمهایی مانند الاهلی عربستان، الوحده امارات، اَبهای عربستان و استقلال ایران داشت، اما این تجربیات موفقیتهایی هموزن دستاوردهای او با الاهلی را نداشتند. این موضوع ممکن است روی تصمیم او برای آغاز تجربهای جدید با تیم الاهلی تأثیر بگذارد. تجربه موفق او با الاهلی جایگاه مربیگریاش را ارتقا داد، اما همچنان بر این نکته تأکید دارد که مدیریت باشگاه باید واقعیت فوتبال و همه جنبههای آن را بپذیرد. بنابراین، تصمیم او برای بازگشت به الاهلی به شدت وابسته به این شرط است.