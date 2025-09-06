\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u00a0\u0648\u0642\u062a\u06cc \u0635\u062d\u0628\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0645\u0632\u0627\u0631\u0632 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u060c \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0648 \u0633\u0648\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0641\u06a9\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u067e\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0628 \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u062a\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0645 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0645\u06cc \u0628\u0631\u062f.\n