تله‌ای به نام «رمزارز» برای جویندگان ثروت یک شبه + فیلم

بازار رمزارز‌ها برای سودجویان و کلاهبرداران به سرابی دیجیتال برای قربانی کردن افرادی تبدیل شده‌ که به دنبال کسب ثروت در مدتی کوتاه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -   وقتی صحبت از رمزارز می شود، خیلی ها به آینده ای روشن و سودهای بزرگ فکر می کنند، اما پشت این سراب دیجیتال دام هایی پنهان شده که سرمایه هزاران نفر را به سرقت می برد.

