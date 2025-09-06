کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تخلفات رخ داده در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تخلفات رخ داده در هفته اول و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال اعلام کرد.

 

 

 

رای تخلف باشگاه‌های استقلال تهران و ذوب آهن به شرح زیر است: 

رای تخلف باشگاه‌های استقلال تهران و ذوب آهن

 

 رای تخلفات محمد دانشگر و تیم سپاهان و همچنین باشگاه پرسپولیس به شرح زیر  است:

 رای تخلفات محمد دانشگر و تیم سپاهان و همچنین باشگاه پرسپولیس

رای تخلفات باشگاه‌های پرسپولیس و فجر سپاسی به شرح زیر است:

رای تخلفات باشگاه‌های پرسپولیس و فجر سپاسی

 رای تخلفات باشگاه‌های گل گهر و آلومینیوم به شرح زیر است:

رای تخلفات باشگاه‌های گل گهر و آلومینیوم

رای تخلفات صادقیان از تیم چادر ملو و همچنین محمدی، جلالی و باشگاه فولاد خوزستان به شرح زیر است:

رای تخلفات صادقیان از تیم چادر ملو و همچنین محمدی، جلالی و باشگاه فولاد خوزستان

 رای تخلفات ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و همچنین باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

 رای تخلفات ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و همچنین باشگاه تراکتور

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا برای استقلال توهین تماشاگران 70 میلیون جریمه ولی برای توهین تماشاگران تیم پیروزی 50 میلیون جریمه ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
این جریمه ها کجا مصرف می‌شوند
۰
۰
پاسخ دادن
