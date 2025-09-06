مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اجرای طرح کنتورهای هوشمند آب در استان، این فناوری را تحولی مهم در مدیریت مصرف، افزایش امنیت مشترکان و کاهش هدررفت منابع آبی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در تشریح جزئیات این طرح گفت: کنتورهای هوشمند آب با حذف نیاز به مراجعه حضوری مأموران قرائت، صدور آنلاین قبوض و ارائه دادههای لحظهای از میزان مصرف، خدماترسانی به مشترکان را متحول میکنند.
او افزود: این کنتورها ضمن انتقال خودکار اطلاعات مصرف به سامانه مرکزی شرکت آبفا، زمینه پایش دقیق، مدیریت هوشمندانه مصرف و توزیع عادلانه آب در شرایط بحران را فراهم میکنند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، از دیگر مزایای این فناوری میتوان به تشخیص نشت آب، کاهش هزینهها تا ۳۰ درصد، حفظ محیط زیست از طریق حذف قبوض کاغذی و کاهش سفرهای غیرضروری مأموران اشاره کرد.
علمدار با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین همچون اینترنت اشیاء (IoT)، شبکههای ارتباطی و اپلیکیشنهای موبایل امکان مدیریت از راه دور را برای مشترکان فراهم کرده است، تصریح کرد: این طرح در راستای تحقق دولت هوشمند و توسعه پایدار اجرا میشود و مردم استان میتوانند با همراهی و صرفهجویی، از مزایای آن بهرهمند شوند.
او در پایان خاطر نشان کرد: تعداد ۴۵۰ کنتور هوشمند تاکنون برای مشترکین خاص غیرخانگی این شرکت نصب شده است.