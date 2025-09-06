باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ورزشگاه ولایت بروجرد شاید یکی از قدیمیترین پروژههای نیمهتمام کشور باشد. آغاز عملیات ساخت آن به حدود ۳۰ سال پیش برمیگردد؛ زمانی که بروجرد بهعنوان یکی از قطبهای ورزشی لرستان مطرح بود و نیاز به یک مجموعه بزرگ و مجهز برای برگزاری مسابقات ملی احساس میشد. اما کمبود منابع مالی، مشکلات حقوقی و تغییرات مدیریتی باعث شد این پروژه در پیچوخم زمان گرفتار شود.
در تمام این سالها، ورزشگاه ولایت نماد «پروژههای نیمهتمام» در افکار عمومی شهرستان و استان بود؛ مطالبهای که مردم بروجرد بارها آن را مطرح کردند و هر بار وعدههای متعددی برای تکمیل آن داده شد.
حالا این پروژه دوباره جان گرفته و امید به پایان انتظار ۳۰ ساله را زنده کرده است.
تکمیل فاز نخست؛ از ۱۵ هزار نفر به ۵ هزار نفر
به گفته عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ورزشگاه ولایت بروجرد از ابتدا با ظرفیت ۱۵ هزار نفری طراحی شد اما به دلیل کمبود منابع مالی، اجرای آن به دو فاز تقسیم شده است ، فاز نخست: بهرهبرداری با ظرفیت پنج هزار نفر تا پایان امسال و فاز دوم:افزایش ظرفیت به ۱۵ هزار نفر
گودرزی تأکید میکند:این ورزشگاه بهعنوان یک سرمایه عظیم هنوز به علت کمبود منابع مالی به بهرهبرداری نرسیده و با وجود هزینههای سنگین، بخشهایی همچنان نیمهتمام باقی مانده است. اما تقسیم پروژه به دو فاز باعث میشود مردم بتوانند زودتر از امکانات ورزشی آن بهرهمند شوند.
از معارضات تا تغییر پیمانکار؛ مسیر احیای پروژه
نماینده بروجرد روند طولانی و پرچالش تکمیل ورزشگاه را یادآوری میکند:از زمان ورودم به مجلس دهم، پروژه ورزشگاه ولایت با معارضات و مشکلات متعددی روبهرو بود. حتی یکسوم زمین در اختیار مالکانی بود که با دولت به توافق نرسیده بودند. با همکاری وزارت راه و پرداخت مطالبات مالکین، این مشکلات برطرف و پروژه عملاً احیا شد. تغییر پیمانکار هم سرعت اجرای پروژه را افزایش داد.
او این اقدامات را نقطه عطفی در مسیر تکمیل ورزشگاه میداند و تأکید میکند هدف نهایی، تسریع در بهرهبرداری و ارتقای سرانه ورزشی شهرستان است.
واگذاری به شهرداری؛ راهکاری برای تکمیل سریعتر
یکی از تحولات مهم در این پروژه، تصمیم به واگذاری آن به شهرداری بروجرد بود.
گودرزی توضیح میدهد:با شورا و شهرداری، فرمانداری و وزارتخانههای ورزش و راه و شهرسازی تفاهم شد تا پروژه به شهرداری بروجرد واگذار شود و توسط شهرداری تکمیل گردد. شهرداری هم بهرهبردار خواهد بود. این نقطه قوت شورا و شهرداری است که نگاه جامع به توسعه شهر دارند و حاضر شدند در روند پیشرفت پروژهها سهیم باشند.
پاسخ به شایعات مولدسازی و فروش زمینها
یکی از بحثهای حاشیهای درباره ورزشگاه ولایت، موضوع مولدسازی و احتمال فروش زمینهای مجموعه بود.
نماینده بروجرد در اینباره صریح میگوید:منظور از مولدسازی که مطرح شد، فروش املاک و اراضی مازاد در نقاط دیگر و هزینه وجوه حاصل از آن در پروژه ورزشگاه بود. هیچ بحثی درباره فروش زمینهای مجموعه ورزشی مطرح نبوده است. برخی با تحریف واقعیت و روایتسازی غلط، ذهن جامعه را مشوش میکنند و نقاط قوت را به نقطه ضعف تبدیل مینمایند.
گودرزی تأکید میکند که حتی یک متر از زمینهای ورزشگاه قرار نیست فروخته شود و تمام تلاشها صرفاً برای تسریع روند تکمیل پروژه بوده است.
تکمیل ورزشگاه ولایت تنها به معنای بهرهبرداری از یک زیرساخت ورزشی نیست؛ این مجموعه میتواند به موتور محرک ورزش شهرستان و حتی استان لرستان تبدیل شود. حضور تیمهای ورزشی بروجرد در ردههای ملی، اهمیت داشتن امکانات حرفهای را دوچندان میکند.
گودرزی نیز با همین نگاه میگوید:ما بر آن هستیم تا زیرساختهای ورزشی را توسعه دهیم نه محدود کنیم. این پروژه باید بهعنوان نقطه عطفی برای ارتقای سرانه ورزشی شهرستان و کشف و پرورش استعدادهای جوانان باشد.
پایان یک انتظار تاریخی؟
ورزشگاه ولایت بروجرد بیش از ۳۰ سال منتظر مانده تا به بهرهبرداری برسد.
حالا فاز نخست آن در آستانه تکمیل است. هرچند تأمین کامل اعتبارات و اجرای فاز دوم همچنان چالشی جدی محسوب میشود، اما حرکت فعلی امید تازهای در دل مردم بروجرد ایجاد کرده است.
اگر وعدهها محقق شود، پایان سال جاری نقطه پایانی بر یک انتظار تاریخی و آغاز فصلی نو برای ورزش این دیار خواهد بود.