مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تصویربرداری موفق محیط بانان فیروزکوه از یک قلاده پلنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیان داشت: در جریان گشت و پایش محیط‌بانان سر محیط بانی انزها، تصویربرداری از یک قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه به وسیله دوربین تله‌ای انجام شد.

وی افزود: احیا و بازسازی آبشخور‌ها در بلندترین ارتفاعات منطقه نقش مهمی در پایداری زیستگاه‌ها و حضور گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی داشته است.

عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند گفت: پیش‌تر نیز در گشت‌های محیط‌بانان شهرستان فیروزکوه مشاهده و تصویربرداری از پلنگ گزارش شده بود که نشان می‌دهد زیستگاه‌های طبیعی این منطقه همچنان ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از حیات وحش دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ زیستگاه‌ها، تضمینی برای بقای گونه‌های نادری همچون پلنگ ایرانی خواهد بود.

منبع: مهر

برچسب ها: قلاده پلنگ ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
دومین حمله به حافظان طبیعت در شمیرانات؛ این بار ضرب و شتم یک محیط‌بان
رویکرد اقتصاد چرخشی راهی برای کاهش آلودگی پلاستیکی
طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها در تهران تدریجی اجرا می‌شود
پوسیدن دندان کوسه هم تقصیر ماست!
مشاهده پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی املش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درندگان = محافظان درختها و گیاهان
۰
۲
پاسخ دادن
پرتکرارترین نام‌های زنان ایرانی چیست؟
دومین حمله به حافظان طبیعت در شمیرانات؛ این بار ضرب و شتم یک محیط‌بان
بازسازی ۲۴۰۰ خانه در دل بحران جنگ
رجبیان: ۹۵۱ کمک‌هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی توزیع شد
پرداخت ۳.۶۸۹ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها
تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم وارد چهارمین فاز اجرا شد
آخرین اخبار
بازسازی ۲۴۰۰ خانه در دل بحران جنگ
رجبیان: ۹۵۱ کمک‌هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی توزیع شد
تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم وارد چهارمین فاز اجرا شد
پرداخت ۳.۶۸۹ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها
دومین حمله به حافظان طبیعت در شمیرانات؛ این بار ضرب و شتم یک محیط‌بان
پرتکرارترین نام‌های زنان ایرانی چیست؟
سردار رادان: وحدت و همدلی ضامن امنیت و اقتدار کشور است
تأکید فرماندار تهران بر انسجام و رفع مشکلات زیرساختی در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
ورود کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به افغانستان + فیلم
بخش مهمی از قوانین حوزه معادن مغفول مانده است/ معرفی ۱۲۴ مسئول ایمنی معدن
پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات
جاساز مرفین در بسته‌های گیاهان دارویی
ایمنی اولویت‌ اول مدارس باشد
رویکرد اقتصاد چرخشی راهی برای کاهش آلودگی پلاستیکی
۲۲ حادثه در استان تهران طی یک هفته/ بدون فوتی
کاهش ۲۵ درصدی وقوع جعل در کشور
رئیس قوه قضاییه: ایران هرگز تسلیم نظام سلطه نمی‌شود
معاون شهردار تهران: پروژه‌های اولویت‌دار، الگوی تأمین مالی دارند
انهدام باند قاچاق موادمخدر در شهرری/ کشف ۳۸ کیلوگرم گل و تریاک
به‌زودی تجهیزات جدید آتش‌نشانی رونمایی می‌شود
دلیل گرانی برنج عدم نقش آفرینی بازار و خشکسالی است
قتل پدر بعد از گزارش یک تهدید
نیروگاه خورشیدی وزارت دادگستری به بهره‌برداری رسید
در منطقه ۶ حدود ۸۰۶ واحد در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند
ارسال محموله ۱۰۰ تنی کمک‌های بشردوستانه ایران برای زلزله‌زدگان افغانستان
طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری
تأکید بر جذب و گزینش نیروی انسانی باهوش و متعهد برای خدمت در مرزبانی
۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد
نزدیک به نیمی از گود‌های پرخطر پایتخت ایمن شده است
استاندار تهران: روش‌های مبارزه با قاچاق باید تغییر کند