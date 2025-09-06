باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی چند مهارت ساده برای افزایش مهارت حرکتی کودکان + فیلم

روانشناس کودک در خصوص مهارت حرکتی کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سحر پهلوان نشان، روان‌شناس کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مهارت‌حرکتی کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

مطالب مرتبط

گام‌های موثر در تصمیم‌گیری کودکان

معرفی چند مهارت ساده برای افزایش مهارت حرکتی کودکان + فیلم
young journalists club

فیلمی از آمادگی جسمانی دختر بچه ۷ ساله دلیجانی

معرفی چند مهارت ساده برای افزایش مهارت حرکتی کودکان + فیلم
young journalists club

کاردستی با لوله دستمال کاغذی + تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم
۷۱۸۶

ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم
۸۳۶

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۶۴

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.