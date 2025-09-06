رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از هفته آینده به میزبانی کرواسی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۳۰ شهریور در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۵ شهریورماه: 

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:

ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه: 

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی 
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

برچسب ها: رقابت های کشتی آزاد ، رقابت های کشتی ، مسابقات جهانی کشتی
خبرهای مرتبط
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
قهرمانی زودهنگام آمریکا در کشتی آزاد جوانان جهان/ رقابت ایران و قزاقستان برای نایب‌قهرمانی
خط و نشان برنده یزدانی در المپیک: با طلا برمی‌گردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی