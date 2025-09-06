اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از ۱۹ شهریورماه در کرمان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدارسیون فوتبال، چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از ۱۹ شهریورماه به میزبانی هیات فوتبال استان کرمان آغاز می‌شود.

به همین منظور شادی مهینی، سرمربی تیم ملی ۳۱ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

عسل دهقان نیا (اردبیل)

ویان کمانگر (کردستان)

مریم خلیلی، سونیا کوراوند، درسا قاسمی (خوزستان)

دینا قربانی (فارس)

باران حسینی (کرمانشاه)

آرتینا شهابی، دیانا بهنام فر، فاطمه لطف زاده، مهنا شفیعی (تهران)

ویانا حق شناس، آوابیگی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ستیا فروزانفر، ترنم انصاری (اصفهان)

تانیا قربانی، الینا شهبازی، فاطمه ممشلی (گلستان)

مهرسا براری، یسنا جعفرنیا، زهرا نژادعلی (گیلان)

هانیه نقدی (مازندران)

هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)

سما نوروزی، آیتان بداغی (بوشهر)

آرشیدا نیکومنش (خراسان رضوی)

فاطمه شهسواری، نجمه رمضانی (کرمان)

ستایش جمشیدی (البرز)

اردوی فوق تا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در کرمان ادامه خواهد داشت.

اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

