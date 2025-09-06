استاندار اردبیل گفت: تونل دوم حیران به طول ۲ کیلومتر با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در محور نمین به آستارا به زیر بار ترافیک رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود امامی یگانه گفت: این تونل بعد از گذشت ۶ سال و به دنبال تغییر پیمانکاران در ۳ سال اخیر روند اجرایی مناسب و سرعت مطلوبی پیدا کرد تا در چهاردهمین روز از شهریورماه با عبور موقت، به زیر بار ترافیک رفت.

او افزود: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده و تأمین اعتبار راه و شهرسازی این پروژه را با همراهی پیمانکار به سرانجام رساند تا بعد از زیرسازی و آسفالت‌ریزی به صورت موقت شاهد بهره‌برداری از تونل دوم حیران باشیم تا از ترافیک این مسیر کاسته شود.

استاندار اردبیل گفت: در روز‌های تعطیل به ویژه ایام گردشگری و ورودی مسافران، در این مسیر حجم بالای ترافیک وجود دارد که افتتاح این تونل با امکانات و تجهیزات مناسب می‌تواند شرایط بهتری را برای رضایتمندی گردشگران و مسافران فراهم آورد.

امامی یگانه تصریح کرد: در ۲ هفته پایانی فصل گردشگری تابستان پیش‌بینی می‌شود ورودی‌ها به استان اردبیل بیش از روز‌های گذشته باشد که بهره برداری از این تونل می‌تواند بخش عظیمی از نارسایی‌ها و مشکلات قبلی را برطرف کرده و به نوعی به روان‌سازی ترافیک کمک کند.

او در ادامه تصریح کرد: افتتاح رسمی این پروژه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل انجام می‌شود تا بتوانیم از این تونل بهره‌برداری کاملی را داشته باشیم.

