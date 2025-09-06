باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زنبورها بازی فوتبال را در تانزانیا متوقف کردند + فیلم

یک مسابقه فوتبال در تانزانیا به دلیل هجوم زنبورها متوقف شد.

ب️اشگاه خبرنگاران جوان - پس از آنکه دسته‌ای از زنبورها مستقیماً بالای زمین بازی فوتبال در تانزانیا  ظاهر شدند این بازی متوقف شد.

بازیکنان، داوران و کادر مجبور شدند برای جلوگیری از نیش زنبورها روی چمن دراز بکشند.

 

مطالب مرتبط
زنبورها بازی فوتبال را در تانزانیا متوقف کردند + فیلم
young journalists club

حرکت عجیب برای شروع بازی فوتبال در ایتالیا + فیلم

زنبورها بازی فوتبال را در تانزانیا متوقف کردند + فیلم
young journalists club

زنده نگه‌داشتن یاد شهید سید حسن نصرالله در بازی الشرطه عراق + فیلم

زنبورها بازی فوتبال را در تانزانیا متوقف کردند + فیلم
young journalists club

اتفاقی نادر در لیگ فوتبال آرژانتین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم
۷۱۸۶

ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم
۸۳۶

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۶۴

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.