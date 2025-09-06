زنبورها بازی فوتبال را در تانزانیا متوقف کردند + فیلم

\n\u0628\ufe0f\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0646\u0628\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645\u0627\u064b \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0646\u0632\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u00a0\u0638\u0627\u0647\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062f.\n\u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0634 \u0632\u0646\u0628\u0648\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0648\u06cc \u0686\u0645\u0646 \u062f\u0631\u0627\u0632 \u0628\u06a9\u0634\u0646\u062f.\n\u00a0\n