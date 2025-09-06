باشگاه استقلال در حالی به دنبال جذب منیر الحدادی است که یک باشگاه کرواسی هم برای جذب این بازیکن مذاکراتی را داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در تلاش است ترکیب خود را برای فصل پیش‌رو تقویت کند و طبق گفته علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه، آبی‌ها قصد دارند حداکثر یک بازیکن خارجی در پست هافبک یا مهاجم جذب کنند تا پرونده نقل و انتقالات تابستانی تیم بسته شود.

یکی از بازیکنانی که استقلال به دنبال جذب اوست، «منیر الحدادی»، مهاجم مراکشی-اسپانیایی و سابق تیم بارسلونا، است و مذاکراتی نیز با مدیر برنامه‌های او انجام شده است.

در همین حال، سایت «Africafoot» خبر داد که باشگاه کرواتی HNK هاژدوک اسپلیت نیز علاقه‌مند به جذب این مهاجم باتجربه است و مذاکرات خود را با او آغاز کرده است. این باشگاه تلاش می‌کند تا الحدادی را متقاعد به پیوستن به تیم خود کند.

منیر الحدادی از اول ژوئیه بدون باشگاه بوده و ممکن است به کرواسی برود تا تجربه و توانایی‌های گلزنی خود را به هاژدوک اسپلیت منتقل کند. مذاکرات میان دو طرف در جریان است، اما باشگاه‌های دیگری، به ویژه در اسپانیا، نیز در انتظار فرصت هستند تا شانس جذب این بازیکن را داشته باشند.

بر اساس آخرین برآوردها، ارزش الحدادی حدود ۱.۵ میلیون یورو است و همچنان مورد توجه تیم‌های مختلف قرار دارد. هرچند هاژدوک اسپلیت به‌عنوان گزینه اصلی برای جذب او مطرح است، اما هیچ چیز هنوز قطعی نیست و بازیکن بین چند گزینه حق انتخاب دارد. بنابراین، روز‌های آینده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.