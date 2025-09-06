ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه با گلزنی در دیدار برابر اوکراین به رکورد تیری آنری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال فرانسه در دیدار برابر اوکراین در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل به پیروزی رسید.

کیلیان‌ام‌باپه در این بازی هم درخشید و توانست یکی از گل‌های خروس‌ها را به ثمر برساند.‌ام‌باپه با گلی که در این بازی به ثمر رساند تعداد گل‌های ملی‌اش را به عدد ۵۱ رساند.‌ام‌باپه با این گل با رکورد تیری آنری به عنوان دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فرانسه برابری کرد. آنتوان گریزمان، مهاجم اتلتیکومادرید، با ۴۴ گل در رتبه چهارم قرار دارد و میشل پلاتینی، افسانه فوتبال فرانسه، با ۴۱ گل در رتبه پنجم است. بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه اولیویه ژیرو است که ۵۷ گل به ثمر رسانده.‌ام‌باپه تنها ۲۶ سال دارد و به نظر می‌رسر به‌راحتی می‌تواند رکورد ژیرو را هم پشت سر بگذارد و به بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه در بازی‌های ملی تبدیل شود.

مهاجم رئال مادرید در اوج دوران فوتبالش قرار دارد و با توجه به جایگاه ثابتش در ترکیب اصلی فرانسه با هدایت دیدیه دشان می‌تواند روز‌های درخشانی را با خروس‌ها تجربه کند.

مرهمی برای ناکامی‌های کیلیان ام‌باپه
رقابت سنگین در اروپا/ غول‌های فوتبال در راه جام جهانی ۲۰۲۶
صعود به سطح اول فوتبال بعد از ۴۶ سال
