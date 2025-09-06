شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات وام ازدواج سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازدواج یک امر حسنه است که در دین مبین اسلام به آن تاکید فراوانی شده است؛ بنابراین بانک‌ها به منظور تحکیم نهاد خانواده و حل مشکل جوانان تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار داد تا آنها با مشکلات متری روانه خانه بخت شوند. وامی که قرار بود گوشه‌ای از مشکلات جوانان را رفع کند؛ اکنون معظلی برای جوانان شده است.
شهروندخبرنگار ما ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 
با سلام و خسته نباشید، درخصوص ضامن برای وام ازدواج خدمت شما عرض کنم فعلا بانک مرکزی تعیین شعبه نمی‌کند که وامی پرداخت شود. من از دی ماه سال قبل ثبت نام کردم بعد از گذشت ۶ ماه کد رهگیری گرفتم از آن موقع تا الان هم تعیین شعبه نشدم. وامی که قرار بود بخشی از مشکلات جوانان را برطرف کند؛ اکنون معظلی برای جوانان شده است. برای یک جوانی می‌خواهد تشکیل زندگی دهد؛ ۱۰ میلیون هزینه زیادی هست که برای کد رهگیری و تعیین شعبه به کافی نت‌ها پرداخت کند. لطفا پیگیری کنید.

