باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمصریان مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی به تشریح وظایف و دستاوردهای این نهاد عمومی غیر دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و اظهار داشت: صندوق وظیفه حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی ناشی از مقصرین فاقد بیمهنامه شخص ثالث را بر عهده دارد و مکلف است مبالغ پرداختی را از مقصرین بازیافت کند.
قمصریان با اشاره به تحولات اخیر در عملکرد صندوق، تأکید کرد: تلاش همکاران ما در سالهای اخیر، تبدیل چهره صندوق از یک نهاد صرفاً حمایتی به یک نهاد تنظیمگر، مطالبهگر و پیشرو بوده است.
وی یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته را پیگیری تکالیف دستگاههای اجرایی برای گسترش نفوذ بیمه شخص ثالث در میان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی عنوان کرد.
گسترش بیمه شخص ثالث در بخش ریلی و موتوری
مدیر صندوق از آغاز صدور بیمهنامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در حوزه لوکوموتیوهای بینشهری، بیش از ۹۰ درصد این وسایل پوشش بیمهای دریافت کردهاند که آماری درخشان است. در بخشهای دیگر مانند واگنهای مسافری، باری و قطارهای شهری، این آمار پایینتر است که امیدواریم با حمایت بیمه مرکزی و دستگاههای نظارتی، تا پایان سال شاهد افزایش صدور بیمهنامه باشیم. وی همچنین به صدور بیمهنامه یکساله برای ۵۳۰،۷۶۱ موتورسیکلت نوشماره اشاره کرد و افزود: این دستاورد مرهون پیگیریهای اعضای مجمع، بهویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و امیدواریم این روند به کاهش آمار موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه منجر شود.
ممنوعیت صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه
قمصریان اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث را یکی دیگر از اقدامات کلیدی صندوق برشمرد و عنوان کرد: بر اساس آن، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه ممنوع است. وی تشریح کرد: این قانون برای وسایل نقلیه نفتگازسوز اجرا شده و در بخشهایی مانند تاکسیها و وانتبارهای بنزینی نیز نتایج ثمربخشی داشته است. با حمایت دولت، این طرح در سطح کلان اجرا میشود که به مدیریت ناترازیهای انرژی و کاهش وسایل نقلیه فاقد بیمه کمک خواهد کرد. برنامههای آتی صندوق مدیر صندوق از تدوین برنامه سهساله توسعه و تحول صندوق با برشهای یکساله به دستور وزیر اقتصاد خبر داد.
وی همچنین فرهنگسازی را یکی از تکالیف قانونی صندوق دانست و بیان کرد: امسال توزیع و اهدای کلاه ایمنی با رشد حداقل ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته در دستور کار است. همچنین بهرهگیری از هوش مصنوعی برای بهبود ارائه خدمات و نظارت بر فعالیتهای صندوق از دیگر برنامههاست.
حمایت از بدهکاران و تسهیل خدمات
قمصریان به اقدامات حمایتی صندوق در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: تا پایان تیرماه، بدهیهای بدهکاران به صندوق امهال شد و اقدامات حقوقی متوقف شد تا اطمینان خاطر برای مردم فراهم شود. وی ادامه داد: جهت تسهیل ارائه خدمات، برنامههایی برای کاهش نیاز به حضور فیزیکی مردم در شعب صندوق تدارک دیده شده که در هفته دولت رونمایی میشود. استفاده از پنجره ملی خدمات هوشمند دولت الکترونیک نیز امکان ثبت و پیگیری غیرحضوری درخواستها را برای ذینفعان و بدهکاران فراهم میکند.
بخشودگی جرایم جهت گسترش بیمه شخص ثالثوی از اجرای طرح بخشودگی جرایم وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه به مدت یک ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اجرا شد. همچنین برنامههایی برای بخشودگی جرایم در مناسبتهای خاص و برای گروههای هدف مانند دریافتکنندگان گواهینامه موتورسیکلت برای اولین بار یا شرکتکنندگان در دورههای گواهینامه آسان فراجا در نظر گرفته شده تا با هوشمندسازی این طرحها، اثربخشی آنها افزایش یابد.
قمصریان در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این اقدامات، صندوق تأمین خسارتهای بدنی بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از مردم و گسترش فرهنگ بیمه ایفا کند.
منبع: شادا