باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان استاندار تهران امروز (شنبه) در بازدید از اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: باید زیرساختهای لازم در بحث انبارهای استان را فراهم کنیم. یکی ار معضلات در سطح استانها مساله زیرساختهاست؛ باید هوشمند سازی نظارت و کنترل اموالها در دستور کار قرار گیرد. در بحث انبارداری در سطح کشور این مسأله معضل است؛ اما میتوان آسیبها را به حداقل رساند.
وی ادامه داد: هماهنگ کردن دستگاهها و تحویل الکترونیکی کالا حائز اهمیت است و استانداری تهران ناظر بر این موضوع است. اعتقادمان این است که روشهای مبارزه با قاچاق باید تغییر کند، چرا که زیبنده نیست مرزها را رها کنیم و بعد با خورده فروشی درون شهری برخورد کنیم.
استاندار تهران تصریح کرد: این مسأله تبعات اجتماعی خودش را هم دارد؛ میشود در استانهای مرزی کنترل بیشتری صورت بگیرد و استانها در این مساله باید نقش آفرینی کنند. نظارت بر ضوابط و قوانین مسألهای است که باید به آن توجه شود.
همچنین حشمت الله عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: یکی از ظرفیتهایی که به تنظیم بازار استان و به شبکه توزیع کمک میکند، همین سازمان اموال تملیکی است؛ در طول سال در استان تهران کارکرد این مجموعه کارکرد قابل توجهی است و بخش عمدهای از کالاهایی که در واقع در بازار کشف و ضبط میشود، در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف میشود. بخشی از کالاها از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است.
وی ادامه داد: مثلاً در جایی ۷۰۰ کیسه آرد داشتیم که ضبط شد؛ ولی وقتی مورد نیاز مردم باشد، میتواند برگردد و در شبکه توزیع آرد قرار بگیرد و در ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری شود؛ در مورد برنج به صورت مرتب کشف و ضبط داریم و باید به چرخه توزیع برگردد و در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار بگیرد.
عسگری اضافه کرد: یکی از بازوهای عرضه در تنظیم بازار همین سازمان اموال تملیکی است؛ البته برخی کالاها هم به بازار برنمیگردد و از شبکه خارج میشود. هدف از این بازدید استفاده از ظرفیتهای سازمان اموال تملیک استان تهران است. بیشترین اقتصاد کشور استان تهران قرار دارد و بیشترین ضبط و موجودی کالای جمع آوری شده هم در سازمان اموال تملیکی استان تهران است؛ با همین نگاه هم مجموعه استانداری از ظرفیتها و توانمندیهای مجموعه کمک خواهد گرفت.
منبع: استانداری تهران