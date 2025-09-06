گروه جهادی فاطمیون متشکل از جوانان دهه‌هشتادی قم، با عشق و تخصص، نه‌تنها دیوارهای مدارس را رنگ می‌زنند، بلکه به‌دنبال آینده‌ای روشن برای خدمت‌رسانی جهادی هستند؛ این گروه با مأموریتی فراتر از زیباسازی، در مسیر تربیت فرماندهان جهادی آینده گام برمی‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ بوالفضل طاهری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جهادگران دیوارهای خودخواهی را شکسته‌اند و با گمنامی، که نشان افتخارشان است، به خدمت‌رسانی مشغول‌اند؛ آسمان برایشان سقف است و زمین، محل ساختن امید و بستری برای خدمت.

مسئول گروه جهادی فاطمیون قم گفت: جهادگران دیوارهای خودبینی، خودخواهی و خودپرستی را شکسته و از حصار منیت بیرون آمدند و دل به میدان "رحماء بینهم" داده‌اند؛ جوانانی که با دل‌هایی سرشار از عشق و بی‌نیاز از دیده‌شدن، گمنامی را که بهترین نشان برای بچه‌های جهادی است، انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: گروه جهادی فاطمیون از ۴۰ نیروی جوان تشکیل شده؛ ۱۵ دختر و ۲۵ پسر دهه هشتادی و نودی که با تخصص در رنگ‌آمیزی، دیوارنویسی، پویانمایی و شاداب‌سازی مدارس، نه‌تنها فضاهای آموزشی را زیبا می‌کنند، بلکه در مسیر رشد تربیتی و علمی نیز همراه دانش‌آموزان هستند.

طاهری مطرح کرد: این گروه که چهار سال پیش تشکیل شده، اکنون در بسیاری از استان‌های کشور فعالیت دارد و زیر نظر سازمان بسیج سازندگی استان قم اقدام و عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی ما از برپایی اردوهای جهادی، آموزش و کادرسازی نیروهای جوان، مومن و انقلابی طی یک‌سال است تا به فرماندهان جهادی آینده کشور تبدیل شوند.

طاهری با اشاره به دستاوردهای گروه گفت: در طول این چهار سال، حدود ۸۰ مدرسه رنگ‌آمیزی شده است؛ برنامه آینده ما تبدیل این گروه به قرارگاه جهادی دانش‌آموزی است تا به مدد الهی آموزش تخصصی و گسترش خدمت‌رسانی در سطح استان قم و سراسر کشور صورت پذیرد.

رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم

