رنگ جهاد و امید بر دیوارهای مدارس قم

باشگاه خبرنگاران جوان_ بوالفضل طاهری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جهادگران دیوارهای خودخواهی را شکسته‌اند و با گمنامی، که نشان افتخارشان است، به خدمت‌رسانی مشغول‌اند؛ آسمان برایشان سقف است و زمین، محل ساختن امید و بستری برای خدمت.

مسئول گروه جهادی فاطمیون قم گفت: جهادگران دیوارهای خودبینی، خودخواهی و خودپرستی را شکسته و از حصار منیت بیرون آمدند و دل به میدان "رحماء بینهم" داده‌اند؛ جوانانی که با دل‌هایی سرشار از عشق و بی‌نیاز از دیده‌شدن، گمنامی را که بهترین نشان برای بچه‌های جهادی است، انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: گروه جهادی فاطمیون از ۴۰ نیروی جوان تشکیل شده؛ ۱۵ دختر و ۲۵ پسر دهه هشتادی و نودی که با تخصص در رنگ‌آمیزی، دیوارنویسی، پویانمایی و شاداب‌سازی مدارس، نه‌تنها فضاهای آموزشی را زیبا می‌کنند، بلکه در مسیر رشد تربیتی و علمی نیز همراه دانش‌آموزان هستند.

طاهری مطرح کرد: این گروه که چهار سال پیش تشکیل شده، اکنون در بسیاری از استان‌های کشور فعالیت دارد و زیر نظر سازمان بسیج سازندگی استان قم اقدام و عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی ما از برپایی اردوهای جهادی، آموزش و کادرسازی نیروهای جوان، مومن و انقلابی طی یک‌سال است تا به فرماندهان جهادی آینده کشور تبدیل شوند.

طاهری با اشاره به دستاوردهای گروه گفت: در طول این چهار سال، حدود ۸۰ مدرسه رنگ‌آمیزی شده است؛ برنامه آینده ما تبدیل این گروه به قرارگاه جهادی دانش‌آموزی است تا به مدد الهی آموزش تخصصی و گسترش خدمت‌رسانی در سطح استان قم و سراسر کشور صورت پذیرد.