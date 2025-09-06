باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام از آغاز اجرای طرح بهسازی و شاداب‌سازی ۲۰۰ مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس در هفت شهرستان کمتر برخوردار استان خبر داد و گفت که این برنامه با هدف آماده‌سازی کامل مدارس برای سال تحصیلی جدید با استفاده از ظرفیت خیران، گروه‌های جهادی و نهادهای حمایتی اجرا می‌شود.

جلال حمره اظهار کرد: این طرح بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، ویژه مناطق دارای شاخص پایین برخورداری طراحی شده و با هدف ایجاد محیطی ایمن، زیبا و پرانرژی برای دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از کارهای عمرانی، زیباسازی و تجهیزاتی را شامل می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، رنگ‌آمیزی کامل مدارس، تعمیر و بازسازی میز و نیمکت‌ها، سامان‌دهی در و پنجره‌ها، رفع مشکلات سامانه برقی و مکانیکی، ایمن‌سازی گرمایشی و سرمایشی و حتی رفع ایرادهای ناشی از رطوبت و فرسودگی در دستور کار قرار دارد تا مدارس در یکم مهر با ظاهری نو و آماده پذیرای دانش‌آموزان باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی ادامه داد: در اجرای این طرح، فرهنگیان، بسیج دانش‌آموزی، گروه‌های جهادی و خیران نقش محوری دارند و برای افزایش دامنه آن نیز رایزنی‌هایی با بنیاد علوی و بنیاد برکت انجام شده تا با حمایت این نهادها، ظرفیت طرح را دو برابر کرده و به همه ۱۴ منطقه آموزشی استان گسترش دهیم.

حمره از اجرای پویش ملی «ایران سرافراز» در یکم مهر خبر داد و گفت: در نخستین روز سال تحصیلی، همه مدارس استان به پرچم نو و لوگوی یکسان جمهوری اسلامی ایران مزین می‌شوند و همچنین نقشه ایران به‌صورت نمادین رونمایی می‌شود و دانش‌آموزان با اجرای سرودهای ملی و مذهبی، سال تحصیلی را با انگیزه و شور تازه آغاز می‌کنند.

وی با معرفی طرح بومی «کاسه همسا» (کاسه همسایه) که همزمان با سفر رئیس جمهور به استان رونمایی شد، اظهار کرد: این طرح برگرفته از سنت قدیمی همیاری میان همسایگان است که در آن هر فرد می‌تواند از طریق یک سامانه، مدرسه، روستا یا شهرستان موردنظر خود را انتخاب کرده و بر اساس توان مالی خود – از ۱۰ هزار تومان تا مقادیر بالاتر – در ساخت، تعمیر یا تجهیز مدارس آن منطقه مشارکت کند و هدف ما ایجاد بستری نو برای جلب مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اعلام کرد که در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال، ۴۲ پروژه آموزشی با ۱۲۴ کلاس درس و ۴۱۰ میلیارد تومان اعتبار در استان اجرا یا تکمیل شده که بخشی از آن شامل تحویل ۴۴ مدرسه و ۱۷ پروژه جدید بوده است.

وی ادامه داد: همچنین استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی به‌طور کامل انجام شده و دیگر هیچ مدرسه‌ای از بخاری‌های غیراستاندارد استفاده نمی‌کند و در مجموع ۱۲۰ فضای آموزشی با ۵۶۰ کلاس درس و اعتبار حدود ۴۰ میلیارد تومان به سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند.

به گفته حمره، طرح «شهید عجمیان» نیز در این مدت موجب ساماندهی، زیباسازی و رفع مشکلات حدود ۴۰۰ مدرسه و دو هزار کلاس درس شده و امسال نیز این برنامه با هدف تکرار دست‌کم همین آمار ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: همه مدارس تازه ساخت با تجهیزات نو از جمله سامانه‌های رایانه‌ای و خدماتی تحویل آموزش و پرورش می‌شوند و در مدارس موجود نیز، به‌ ویژه هنرستان‌ها، تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به‌روزرسانی خواهد شد تا دانش‌آموزان از امکانات استاندارد بهره‌مند شوند.

