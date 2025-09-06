باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- کارشناسان و مسئولان محلی معتقدند با مدیریت درست منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توان از تشدید این بحران جلوگیری کرد.

نورالدین درمنان، فرماندار خرم‌آباد بر ضرورت برنامه‌ریزی و استفاده از فناوری در مدیریت مصرف آب تأکید کرد.

وی گفت: با جایگزینی روش‌های سنتی آبیاری با آبیاری قطره‌ای، زیرسطحی و بارانی هوشمند، کشت گیاهان کم‌آب‌بر، زمان‌بندی آبیاری در صبح یا غروب و استفاده از مالچ برای حفظ رطوبت خاک، می‌توان در بخش کشاورزی صرفه‌جویی قابل توجهی داشت.

فرماندار خرم‌آباد همچنین به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد: استفاده از حسگرهای رطوبت خاک، سیستم‌های کنترل خودکار آبیاری مبتنی بر داده‌های هواشناسی، مدل‌سازی هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای آبیاری و پهپادهای کشاورزی برای نظارت دقیق بر میزان رطوبت خاک می‌تواند مصرف آب را بهینه کند

در بخش خانگی، کاهش مصرف آب با اقدامات ساده اما مؤثر ممکن است.

شناسایی و رفع نشتی‌ها، نصب دوش‌ها و سرشیرهای کم‌مصرف، فلاش‌تانک‌های دو حالته و استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل از جمله راهکارهای عملی است.

وی همچنین آب خاکستری را به‌عنوان منبعی غیرشرب برای آبیاری فضای سبز، فلاش‌تانک‌ها و شست‌وشوی خودرو معرفی کرد و افزود: با تصفیه محلی و تفکیک آب خاکستری در سیستم لوله‌کشی ساختمان‌ها می‌توان کیفیت آن را بهبود داد.

در بخش صنعتی، فرماندار به استفاده مجدد از پساب صنعتی، جایگزینی سیستم‌های تبخیری با سیستم‌های بسته، نصب حسگرهای هوشمند و آموزش کارکنان برای کاهش مصرف آب اشاره کرد.

او تأکید کرد که اجرای این اقدامات نیازمند حمایت قانونی و مالی دولت است.

درمنان همچنین بر استفاده از منابع آب غیرمتعارف تأکید کرد: جمع‌آوری آب باران از پشت‌بام‌ها، توسعه سیستم‌های شیرین‌سازی آب دریا و بهره‌گیری از آب حاصل از رطوبت هوا با فناوری‌های نوین می‌تواند فشار بر منابع آب تجدیدپذیر را کاهش دهد.

وی در پایان هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی و عدم مدیریت مصرف، بحران کم‌آبی در آینده جدی‌تر خواهد شد، اما با ترکیب مدیریت منابع، کاهش مصرف و توسعه فناوری‌های نوین می‌توان از وخیم‌تر شدن وضعیت جلوگیری کرد.