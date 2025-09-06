رئیس پلیس راهور فراجا از توقیف سیستمی بیش از ۵۵ هزار گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز و ثبت ۱۶۶ میلیون تردد در طرح تابستانی امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت سفر‌های تابستانی در کشور گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود. به‌ویژه شهریورماه که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است؛ امسال نیز با توجه به تقارن با ماه ربیع و پایان محرم، حجم سفر‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: از ابتدای تیرماه تا کنون، بیش از ۱۶۶ میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است. متأسفانه در همین مدت حدود ۲۷۰۰ نفر از هموطنان مان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال بر اساس آمار‌های سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جان‌باختگان بوده‌ایم. البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر تأیید پزشکی قانونی بمانیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص شهریورماه خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های ویژه پلیس در این ایام، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودرو وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود. اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت ۳ ماه می‌شود.

سردار حسینی اعلام کرد: از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزارگواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی خطاب به مردم گفت: اکنون که به روز‌های پایانی تابستان رسیده‌ایم و شرایط جوی رو به خنکی می‌رود، بسیاری از خانواده‌ها از این فرصت برای سفر‌های برون‌شهری استفاده می‌کنند.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، گواهینامه رانندگی
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۲۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
وقتی آزمون رانندگی میگیرید به قیافه طرف نگاه نمی‌نمیکنید یک خانم بجای ۵۰ نفر آزمون رانندگی میده تازه افتخار میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آفرین باریکلا چه کیفی می‌کنند مرد حسابی تصدیق مفتی دادن همینه نه از نظر پولی ازنظر سختگیری نکردن
