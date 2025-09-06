باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت سفر‌های تابستانی در کشور گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود. به‌ویژه شهریورماه که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است؛ امسال نیز با توجه به تقارن با ماه ربیع و پایان محرم، حجم سفر‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: از ابتدای تیرماه تا کنون، بیش از ۱۶۶ میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است. متأسفانه در همین مدت حدود ۲۷۰۰ نفر از هموطنان مان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال بر اساس آمار‌های سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جان‌باختگان بوده‌ایم. البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر تأیید پزشکی قانونی بمانیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص شهریورماه خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های ویژه پلیس در این ایام، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودرو وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود. اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت ۳ ماه می‌شود.

سردار حسینی اعلام کرد: از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزارگواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی خطاب به مردم گفت: اکنون که به روز‌های پایانی تابستان رسیده‌ایم و شرایط جوی رو به خنکی می‌رود، بسیاری از خانواده‌ها از این فرصت برای سفر‌های برون‌شهری استفاده می‌کنند.

