معاون وزیر نفت گفت: برنامه هفتم صنعت پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰ میلیون تن فعلی به ۱۳۰ میلیون تن طراحی شده است؛اما سهم این بخش هنوز به حدود ۱۰ میلیون تن محدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسن عباس‌زاده  معاون وزیر نفت در همایش کاهش  پلاستیک و آلودگی محیط زیست اظهار داشت:برنامه هفتم صنعت پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰ میلیون تن فعلی به ۱۳۰ میلیون تن طراحی شده است؛ با وجود جایگاه مهم پلیمر‌ها در این صنعت، سهم این بخش هنوز به حدود ۱۰ میلیون تن محدود است. در مقابل، ظرفیت تولید مواد شیمیایی نظیر متانول بسیار بالاست و به ۱۵ میلیون تن می‌رسد و کل ظرفیت تولید پتروشیمی ۱۰۰ میلیون تن محسوب می‌شود.

عباس زاده اظهار کرد: باید با عبور از خام‌فروشی، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ چرا که ارزش هر تن پلیمر‌های عمومی حدود هزار دلار و در کشور‌های پیشرفته تا ۲ هزار دلار است، در حالی که ارزش متانول کمتر از ۳۰۰ دلار بر تن است.

عباس‌زاده با تاکید بر اینکه کشور‌های توسعه‌یافته، نقش اصلی را در ایجاد بحران آلودگی پلاستیکی داشته‌اند،  توضیح داد: این بحران مسئولیتی جهانی است، اما باید متناسب با سهم هر کشور در ایجاد آن و توانمندی علمی و فناورانه‌اش تقسیم شود. انتقال فناوری در حوزه بازیافت و استفاده مجدد از پلاستیک‌ها، طراحی سازوکار‌های مالی و رفع تحریم‌های محدودکننده همکاری‌های بین‌المللی، از الزامات موفقیت در این مسیر است.

معاون وزیر نفت ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ارتقای آگاهی عمومی را یادآور شد و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم و آموزش روش‌های صحیح تفکیک پسماند، نقطه آغاز مقابله با آلودگی پلاستیک است. باید بستر‌های شهری و صنعتی برای جمع‌آوری و بازیافت موثر پسماند‌های پلیمری فراهم شود؛ زیرا انواع مختلف پلاستیک، قابلیت ترکیب با یکدیگر را ندارند و تفکیک صحیح آنها از آلودگی و هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: همچنین باید پژوهش‌های پیشرفته و نوآوری‌های فناورانه در تولید پلیمر‌ها توسعه یابد تا محصولات نهایی منطبق با استاندارد‌های زیست‌محیطی و تعهدات بین‌المللی باشند. به همین منظور، از امور بین‌الملل شرکت خواسته‌ایم تمامی معاهدات مرتبط با صنعت پتروشیمی را بررسی و اطلاع‌رسانی کنند تا بخش خصوصی کشور در بازار‌های آینده با محدودیت مواجه نشود.

وی با اشاره به اهمیت حرکت صنعت به سمت اقتصاد چرخشی تاکید کرد: لازم است از منابع چندین‌بار استفاده کنیم و بر مصرف بهینه، بازیافت و استفاده مجدد تأکید داشته باشیم. تولید پلیمر به‌طور کامل قابل حذف نیست، زیرا در حوزه‌های بهداشتی و رفاهی ضروری است، اما مصرف صحیح و کاهش هدررفت باید در اولویت باشد.

عباس‌زاده از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت و انجمن ملی پلیمر در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و گفت: متعهد هستیم ضمن انجام مسئولیت خود در قبال بحران آلودگی پلاستیک، چالش‌های موجود را به جامعه بین‌المللی منعکس کنیم.

برچسب ها: پتروشیمی ، آلودگی پلاستیکی
خبرهای مرتبط
موفقیت معاهده پلاستیک نیازمند حمایت مالی و انتقال فناوری است
رویکرد اقتصاد چرخشی راهی برای کاهش آلودگی پلاستیکی
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
ظرفیت تولید ۳۵ میلیون مترمکعب گاز در جهت تأمین خوراک پتروشیمی‌ها
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
آخرین اخبار
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
راه اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال در کیش
استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای هزینه‌های عمرانی کشور
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگون‌سازی قوانین با شرایط فعلی تولید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
جایگاه ایمنی هوانوردی کشور؛ رتبه ۹۹ جهان و دهم خاورمیانه
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
موفقیت معاهده پلاستیک نیازمند حمایت مالی و انتقال فناوری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۵ شهریور ماه
شست و شوی برگ درختان میوه دارای آفت امری ضروری است
افزایش ۵ درصدی تولید برنج داخلی/ صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد رشد کرد
چینی‌ها پاسخ مثبت دهند برقی شدن راه آهن تهران- مشهد کلید می‌خورد
ارائه تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر خانگی کلید خورد
قیمت استاندارد جهانی هر متر ساخت مسکن ۵۰۰ دلار اعلام شد+ فیلم
رئیس سازمان مالیات: ۸۸۱ پروژه ملی منتظر انتخاب مودیان است
پایان اسکان اضطراری خانواده‌های آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا یک ماه آینده+ فیلم
اعمال تعرفه پُرمصرف‌ها در انتظار ارائه اطلاعات برخط سامانه املاک و اسکان
عمودی سازی راهکار توسعه شهرها در مناطق مختلف کشور+ فیلم
افزایش ۲.۲ برابری صادرات ایران به آفریقا در چهار ماه نخست امسال
غفلت ۴۰ ساله در لجستیک راه آهن/ رتبه ۱۲۵ لجستیک ایران در جهان
اثرگذاری ۲۰ درصدی تحریم‌ها بر صنعت ساختمان کشور+ فیلم
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک آپرین
افزایش ۱۹ هزار و ۳۲۸ واحدی شاخص کل بورس