معاون وزیر نفت گفت: برنامه هفتم صنعت پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰ میلیون تن فعلی به ۱۳۰ میلیون تن طراحی شده است؛اما سهم این بخش هنوز به حدود ۱۰ میلیون تن محدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسن عباسزاده معاون وزیر نفت در همایش کاهش پلاستیک و آلودگی محیط زیست اظهار داشت:برنامه هفتم صنعت پتروشیمی با هدف افزایش ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰ میلیون تن فعلی به ۱۳۰ میلیون تن طراحی شده است؛ با وجود جایگاه مهم پلیمرها در این صنعت، سهم این بخش هنوز به حدود ۱۰ میلیون تن محدود است. در مقابل، ظرفیت تولید مواد شیمیایی نظیر متانول بسیار بالاست و به ۱۵ میلیون تن میرسد و کل ظرفیت تولید پتروشیمی ۱۰۰ میلیون تن محسوب میشود.
عباس زاده اظهار کرد: باید با عبور از خامفروشی، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ چرا که ارزش هر تن پلیمرهای عمومی حدود هزار دلار و در کشورهای پیشرفته تا ۲ هزار دلار است، در حالی که ارزش متانول کمتر از ۳۰۰ دلار بر تن است.
عباسزاده با تاکید بر اینکه کشورهای توسعهیافته، نقش اصلی را در ایجاد بحران آلودگی پلاستیکی داشتهاند، توضیح داد: این بحران مسئولیتی جهانی است، اما باید متناسب با سهم هر کشور در ایجاد آن و توانمندی علمی و فناورانهاش تقسیم شود. انتقال فناوری در حوزه بازیافت و استفاده مجدد از پلاستیکها، طراحی سازوکارهای مالی و رفع تحریمهای محدودکننده همکاریهای بینالمللی، از الزامات موفقیت در این مسیر است.
معاون وزیر نفت ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و ارتقای آگاهی عمومی را یادآور شد و گفت: آگاهیبخشی به مردم و آموزش روشهای صحیح تفکیک پسماند، نقطه آغاز مقابله با آلودگی پلاستیک است. باید بسترهای شهری و صنعتی برای جمعآوری و بازیافت موثر پسماندهای پلیمری فراهم شود؛ زیرا انواع مختلف پلاستیک، قابلیت ترکیب با یکدیگر را ندارند و تفکیک صحیح آنها از آلودگی و هدررفت منابع جلوگیری میکند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: همچنین باید پژوهشهای پیشرفته و نوآوریهای فناورانه در تولید پلیمرها توسعه یابد تا محصولات نهایی منطبق با استانداردهای زیستمحیطی و تعهدات بینالمللی باشند. به همین منظور، از امور بینالملل شرکت خواستهایم تمامی معاهدات مرتبط با صنعت پتروشیمی را بررسی و اطلاعرسانی کنند تا بخش خصوصی کشور در بازارهای آینده با محدودیت مواجه نشود.
وی با اشاره به اهمیت حرکت صنعت به سمت اقتصاد چرخشی تاکید کرد: لازم است از منابع چندینبار استفاده کنیم و بر مصرف بهینه، بازیافت و استفاده مجدد تأکید داشته باشیم. تولید پلیمر بهطور کامل قابل حذف نیست، زیرا در حوزههای بهداشتی و رفاهی ضروری است، اما مصرف صحیح و کاهش هدررفت باید در اولویت باشد.
عباسزاده از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت صنعت و انجمن ملی پلیمر در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و گفت: متعهد هستیم ضمن انجام مسئولیت خود در قبال بحران آلودگی پلاستیک، چالشهای موجود را به جامعه بینالمللی منعکس کنیم.