فرمانده مرزبانی انتظامی در جلسه جذب و گزینش فرماندهی مرزبانی فراجا، بر جذب و گزینش نیروی انسانی باهوش و متعهد به نظام و اسلام برای خدمت در مرزبانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدعلی گودرزی در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل گزینش فراجا برگزار شد، با تأکید بر اهمیت انتخاب نیرو‌های اصلح، اظهار کرد: انتظار داریم فرماندهان در فرآیند جذب و گزینش نهایت دقت را بکار گیرند و افراد باهوش، زیرک، متعهد به اسلام و نظام، از خانواده‌های اصیل، خوشنام و مورد اعتماد جامعه را برای خدمت در مرزبانی معرفی کنند.

وی ادامه داد: مأموریت در مرز‌ها نیازمند نیرو‌های توانمند، با اخلاق و مورد اعتماد مردم است و تحقق سهمیه جذب و گزینش باید در اولویت کاری استان‌ها قرار گیرد و این موضوع به‌صورت مستمر و جدی دنبال شود.

گودرزی با اشاره به مزایا و افتخارات خدمت در مرزبانی، تصریح کرد: خدمت در مرزبانی، توفیقی بزرگ و افتخاری برای هر نیرویی است که در مسیر دفاع از امنیت کشور و مردم گام برمی‌دارد؛ این فرصت باید به بهترین افراد جامعه واگذار شود.

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین خواستار تعامل و هم‌افزایی بیشتر مدیران گزینش مرزبانی با انتظامی استان‌ها شد و تأکید کرد: هدایت و حمایت فرماندهان استان، باید مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های اصلح هموارتر شود تا بتوانیم مرزبانی را با سرمایه انسانی ارزشمند، مقتدرتر از گذشته پیش ببریم.

براساس گزارش سایت پلیس، در ادامه، سردار "مهدی‌زاده" مدیرکل گزینش فراجا نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته، بر استفاده از ظرفیت‌های استانی در شناسایی نیرو‌های متعهد و توانمند تأکید کرد.