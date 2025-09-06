باشگاه خبرنگاران جوان - تیم زیر ۱۶ سال بسکتبال پسران ایران در مرحله ردهبندی پنجم تا هشتم رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان به مصاف بحرین رفت و با نتیجه ۹۵ بر ۶۲ به پیروزی رسید.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۰ - ۱۸ / ایران
کواتر دوم: ۲۳ - ۱۴ / ایران
کواتر سوم: ۲۲ - ۱۹ / ایران
کوارتر چهارم: ۳۰ - ۱۱ / ایران
یاسین مروت در این دیدار با کسب ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپربایی و کارایی ۲۶ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
ملیپوشان کشورمان در مرحله ردهبندی پنجم و ششم این رقابتها روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه به مصاف برنده کرهجنوبی و چینتایپه خواهند رفت. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.
ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقیزاده، یاسین مروت، سیداحمد مبینی، محمدصالح پاکگوهر و امین کریمی.
همچنین مهران حاتمی (مدیر فنی)، محمد سیستانی (سرمربی)، امیرمهدی قانع (مربی)، محسن پروازی (روانشناس) و رضا ذوالقدر (بدنساز)، تیم ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.