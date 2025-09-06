تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران در مرحله رده‌بندی پنجم تا هشتم کاپ آسیا مقابل بحرین به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم زیر ۱۶ سال بسکتبال پسران ایران در مرحله رده‌بندی پنجم تا هشتم رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان به مصاف بحرین رفت و با نتیجه ۹۵ بر ۶۲ به پیروزی رسید.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۰ - ۱۸ / ایران

کواتر دوم: ۲۳ - ۱۴ / ایران

کواتر سوم: ۲۲ - ۱۹ / ایران

کوارتر چهارم: ۳۰ - ۱۱ / ایران

یاسین مروت در این دیدار با کسب ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۶ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله رده‌بندی پنجم و ششم این رقابت‌ها روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه به مصاف برنده کره‌جنوبی و چین‌تایپه خواهند رفت. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سیداحمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر و امین کریمی.

همچنین مهران حاتمی (مدیر فنی)، محمد سیستانی (سرمربی)، امیرمهدی قانع (مربی)، محسن پروازی (روانشناس) و رضا ذوالقدر (بدنساز)، تیم ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال نوجوانان ، بسکتبال نوجوانان ، کاپ آسیا
خبرهای مرتبط
بسکتبال زیر ۱۶ سال کاپ آسیا؛ شکست ملی‌پوشان مقابل ژاپن
مالزی حریف تیم ملی بسکتبال ایران در پلی‌آف یک چهارم نهایی
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی