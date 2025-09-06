باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: خرس قهوه‌ای از گونه‌های تحت حمایت قانون است و متأسفانه رویه نادرست غذارسانی به حیوانات، آنان را به حضور وابسته انسان می‌کند و غرایز طبیعی‌شان را برای یافتن غذا تضعیف می‌نماید.

او با اعلام تشکیل گروه‌های گشت و پایش ویژه دیده‌بان حیات‌وحش در پاسخ به این بی‌مبالاتی‌ها، افزود: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست با استقرار در منطقه استراتژیک سبلان، علاوه بر پایش مستمر، به اجرای برنامه‌های آموزشی چهره‌به‌چهره و نصب تابلو‌های هشداردهنده مبنی بر خودداری از هرگونه تعامل مستقیم با حیوانات پرداخته‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست استان اردبیل در ادامه گفت: ما به‌صورت قاطع با هرگونه شکار، تخریب زیستگاه و حتی رفتار‌های به‌ظاهر کوچکی که امنیت و آرامش حیات‌وحش را برهم می‌زند، برخورد قانونی خواهیم کرد.

منبع: میراث فرهنگی