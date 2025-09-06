محمد باقری معتمد و نجمه خدمتی که به نمایندگی از کشورمان در ششمین نشست ورزشکاران شورای المپیک آسیا عازم قزاقستان شده بودند به کشور بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ ششمین نشست ورزشکاران شورای المپیک آسیا بنا به هماهنگی و دعوت شورای المپیک آسیا در شهر آستانه برگزار و دو روز به طول انجامید.

 حضور نمایندگان ورزشکاران در این نشست دو سالانه، جهت اطمینان بخشیدن از شنیده شدن دیدگاه‌های ورزشکاران بوده تا ضمن تاکید بر آن تضمین نماید فعالیت‌های شورای المپیک آسیا و کمیته‌های ورزشکاران بازتاب نیاز‌های واقعی ورزشکاران سراسر این قاره بوده و این جلسات فرصتی مناسب جهت گفتگوی سازنده و افزایش همکاری و شبکه سازی میان نمایندگان ورزشکاران سراسر آسیا را فراهم می‌آورد.

در این جلسه مسئولین برنامه‌ی Olympic Solidarity در خصوص فرصت‌ها و بورسیه‌هایی که ورزشکاران می‌توانند برای توسعه تخصصی و شرکت در کمپ‌های آموزشی درخواست دهند، مواردی را مطرح نموده و بحث‌هایی درباره‌ی توسعه ورزش در قاره آسیا، ترویج ارزش‌ها و روح المپیک و چگونگی حمایت از منافع ورزشکاران مطرح گردید.

