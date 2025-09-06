باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تظاهرات اهالی آلمان در حمایت از فلسطین + فیلم

اهالی آلمان در شهر کلن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تظاهرات حمایت از فلسطین در کشورهای غربی همچنان در جریان است و به تازگی در شهر کلن در آلمان تظاهراتی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

مطالب مرتبط
تظاهرات اهالی آلمان در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

ادعای پوچی به نام مهد آزادی بیان + فیلم

تظاهرات اهالی آلمان در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

آزادی بیان، شعار یا واقعیت؟ + فیلم

تظاهرات اهالی آلمان در حمایت از فلسطین + فیلم
young journalists club

روایتی از خشونت پلیس علیه سیاه پوستان در آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم
۷۱۸۶

ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم
۸۳۶

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۶۴

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.