باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش سفارت روسیه در پیونگ یانگ، وزارت امنیت عمومی کره شمالی و وزارت کشور روسیه توافقنامهای برای تقویت همکاری در زمینه اجرای قانون و ایمنی عمومی امضا کردهاند.
این توافقنامه پس از دیدار «پانگ تو ساپ»، وزیر امنیت عمومی کره شمالی با «ولادیمیر کولوکولتسف»، وزیر کشور روسیه در مسکو حاصل شده است.
این توافقنامه عمدتاً بر مبارزه با جنایتهای سازمانیافته فراملی، پاسخ به تهدیدهای افراطی و تروریسم سازمانیافته و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان متمرکز خواهد بود. دو مقام همچنین بر تقویت همکاریهای مربوط به مناطق مرزی توافق کردند.
منبع: ریانووستی