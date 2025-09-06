رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح ابعاد نبرد ۱۲روزه گفت: نبرد ۱۲ روزه وحدت و انسجام کشور را بیشتر کرد و پیروز واقعی این نبرد ملت ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی امروز شنبه ۱۵شهریور ماه در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با اشاره ابعاد نبرد ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، وقایع پیش آمده و لزوم تحلیل صحیح در این راستا اظهار داشت: از همان ابتدای حمله رژیم به کشور گروه‌های معاند و وابسته نیز آماده شده بودند تا وارد کشور شوند که تمامی توطئه‌ها با واکنش دقیق و عالی خنثی شد؛ اقدامی که کمتر در رسانه‌ها نمود داشت.

او با اشاره به پشتیبانی کامل برخی کشور‌ها از جمله آمریکا از رژیم صهیونیستی افزود: سطح نبرد ۱۲روزه را نباید به ایران و رژیم صهیونیستی تقلیل داد چراکه همزمان چندین کشور در ابعاد نظامی و ... این کارزار را علیه ما انجام دادند و رژیم به تنهایی قادر به مقابله با ایران نبود.

عزیزی تصریح کرد: برخورد کوبنده نیرو‌های مسلح ما با رژیم صهیونیستی موجب شد ویتکاف نماینده آمریکا به وزیر خارجه ما پیام آتش بس دهد که دیگر از طرف ایران موشکی ارسال نشود چراکه متوجه قدرت ایران شدند.

او با اشاره به وحدت مقدس همه آحاد جامعه در این نبرد ناجوانمردانه ادامه داد: ملت ما در این نبرد پیروز شد هر چند که امپراطوری رسانه‌ای غرب سعی می‌کند این مساله را برعکس جلوه دهد و این موضوع را اساتید و نخبگان باید به جامعه منتقل کنند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود نیز بیان داشت: ملت ایران و نیرو‌های مسلح ما در ادامه نیز اگر تعرضی صورت گیرد مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی با قدرت خواهد ایستاد و این بار پاسخ ما محکم‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، استیو ویتکاف ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
هرگونه خطای آمریکا با پاسخی پشیمان‌کننده همراه خواهد بود
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
اگر صهیونیست‌ها به اهدافشان می‌رسیدند، به آتش‌بس رضایت نمی‌دادند
در نشست استانی جبهه تحول‌خواهان انقلابی؛
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: فروپاشی بزرگ برای اسرائیل در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قرآن کریم تکلیف ما را با ظالمان و متجاوزان و کفار حربی مشخص کرده و باید محکم و تا پای جان پای دستور قرآن کریم ایستاد و خواهیم ایستاد.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ایران از همین نقطه ضعف رژيم صهيونيستي که در مقابل قدرت نظامی ایران نمی‌توانند دوام بیارد و آمریکا و نتانیاهو جنایتکار تا الان فکر می‌کردند.ایران قدرتی ندارد و ضعیف شده است از همین قدرت می‌تواند در مذاکرات آینده با آمریکا امتیاز های زیاد بگیرد که اگر جلوی رژيم صهيونيستي نمی‌گیرد ایران پاسخ کوبیده تری می‌دهد تا نابودی رژیم صهیونیستی....
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
پهلوان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
شما چرا قبول کردید؟ تازه موازنه جنگ داشت به نفع ما میشد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چقد میگید جنگ ۱۲ روزه
۲
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خب اونا به. هدفشونن رسسیدنم باهوش انرژی هسته تیلیبیارد دلاری شما نابود. کردن
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
عجب!اگه نابود شده پس چرا صبح تا شب برای مذاکره پیغام پسغام می فرستند چرا مدام برای کشوندن ایران به مذاکره تهدید به مکانیسم ماشه می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
تمام صوت غلط کردن شون را ضبط کنید و برای مردم
غرب زده بگذارید
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اون التماس کرد تو ام دلت براش کباب شد و دیگه نزدیش.برو
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ
و اگر آنها(دشمنتان) به صلح متمايل شدند، تو هم به صلح تمايل نشان بده و بر خداتوكّل كن؛ زيرا او همان شنواى داناست
انفال ایه 61
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
آخرین اخبار
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
اجرای طرح آبیاری هوشمند برای نخستین بار در مزارع کازرون + فیلم
کشف ۲۰ تن گندم بدون مجوز در ممسنی
نزاع و درگیری در پارک دلگشای جهرم منجر به قتل شد
حمایت از نخبگان و مقابله با مهاجرت
تحکیم روابط و توسعه مناسبات فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان
امحاء ۱۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیر مجاز در فارس
کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه خریدار هندوانه بیضا
۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک فارس به سامانه کاتب اتصال یافتند
ویتکاف پیام داد که دیگر نزنید! /رژیم صهیونی دست از پا خطا کند محکم‌تر پاسخ خواهد گرفت
رقابت‌های اسکواش قهرمانی کشور در شیراز آغاز شد
ارائه نان باکیفیت انتظار به حق مردم است
کاهش اثر ناترازی‌ها بر ترافیک شهر شیراز / از هوشمند سازی تقاطعات شیراز تا تامین برق پایدار در زمان خاموشی ها