فرمانده مرزبانی انتظامی در جلسه جذب و گزینش فرماندهی مرزبانی فراجا، بر جذب و گزینش نیروی انسانی باهوش و متعهد به نظام و اسلام برای خدمت در مرزبانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمدعلی گودرزی در این جلسه که با حضور مدیرکل گزینش فراجا برگزار شد، با تأکید بر اهمیت انتخاب نیرو‌های اصلح، اظهار کرد: انتظار داریم فرماندهان در فرآیند جذب و گزینش نهایت دقت را بکار گیرند و افراد باهوش، زیرک، متعهد به اسلام و نظام، از خانواده‌های اصیل، خوشنام و مورد اعتماد جامعه را برای خدمت در مرزبانی معرفی کنند.

وی ادامه داد: مأموریت در مرز‌ها نیازمند نیرو‌های توانمند، با اخلاق و مورد اعتماد مردم است و تحقق سهمیه جذب و گزینش باید در اولویت کاری استان‌ها قرار گیرد و این موضوع به‌صورت مستمر و جدی دنبال شود.

گودرزی با اشاره به مزایا و افتخارات خدمت در مرزبانی، تصریح کرد: خدمت در مرزبانی، توفیقی بزرگ و افتخاری برای هر نیرویی است که در مسیر دفاع از امنیت کشور و مردم گام برمی‌دارد؛ این فرصت باید به بهترین افراد جامعه واگذار شود.

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین خواستار تعامل و هم‌افزایی بیشتر مدیران گزینش مرزبانی با انتظامی استان‌ها شد و تأکید کرد: هدایت و حمایت فرماندهان استان، باید مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های اصلح هموارتر شود تا بتوانیم مرزبانی را با سرمایه انسانی ارزشمند، مقتدرتر از گذشته پیش ببریم.

براساس گزارش سایت پلیس، در ادامه، سردار "مهدی‌زاده" مدیرکل گزینش فراجا نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته، بر استفاده از ظرفیت‌های استانی در شناسایی نیرو‌های متعهد و توانمند تأکید کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آماده ایم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین
۲۱:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام و درود من پنج سال تو نیرو انتظامی خدمت کردم هر کاری کردم برم مرز درخواستم رو رد میکردند حالا هم بعد پنج سال تسویه کردم ولی اگر بهم بگن دوباره برو میرم تو شغل نیرو انتظامی و مستقیم میرم مرز اگر قبولم کنن
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرج
۲۱:۲۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چه نیازی باهوش باشند همین خودی باشند خوب
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر شغل سخت و حقوق پایین نیروی حوان انگیزه موندن ت مرز را نداره اکثرا هم ت استرس و بحران به سر میبره .تو شرکت ها هم همون ۱۵ملیون را میدن حداقل ت خونت که شب راحت میخوابی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسم محمد
۱۷:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام ۲ سال نیم پلیس افتخاریم بهم بهانه سنی می گیرند فرمانده محترم منتطقه به گفته خودش از کارم راضیی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حتما آرزوی شهادت دارن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
به نظر من تمام گزینه هایی که مد نظر دارید در درجه اول در فرزندان مسئولین یافت می شود.
۲
۲۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آنها بی گزینه استخدام هستند
Iran (Islamic Republic of)
رستم
۲۳:۴۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مگه فرزند مسوولین میاد نظامی میشه اونا شرکت نفت و بانک و جاهای بخور بخور هستن نظامی شدن از دست بیکاری و بدبختی هست البته در ایران چون نه حقوق درستی میدن و نه امکاناتی که جونت را در بری. فقط شهید که شدی میان که تسلیت
