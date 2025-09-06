باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا صمیمی، محمد علی دوستی، محمد حسن درویشی، علی اصغر شاهی، علیرضا سورنی، امیر عسگری، یوسف ندرلو، سحر مهاجری، صبا عزت آبادی، هستی نوروزی، رها احمدی و آیناز نیازمند ورزشکاران دعوت شده به این دوره از اردوی منتخبین هستند.

حسن صمیمی، جهانگیر حق گو، جلیل ساکت، بهنام شیری، همایون همتی، محمود مرادی، داوود خدابنده، پرستو احمدی، مینو شهامی‌فر، اسفندیار موسوی و جمیله سیفی مربیانی هستند که به همراه منصور روشن قیاس و علی رضایی به عنوان ناظرین فنی و محمد رستمی بعنوان سرپرست این اردو حضور دارند.