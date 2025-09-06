باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات فینال و دیدار ردهبندی جام ملتهای کافا در رتبهبندی فیفا لحاظ نمیشوند. دلیل این امر به شرح زیر است:
پنجره فعلی فیفا برای ۹ روز (۱ تا ۹ سپتامبر) و دو مسابقه طراحی شده است. فیفا پر کردن بیش از حد این تقویم با مسابقات توسط تیمهای ملی را تأیید نمیکند. به نظر آنها، سه مسابقه در یک پنجره خیلی زیاد است. بنابراین، به عنوان یک "جریمه"، مسابقه سوم انجام شده در طول پنجره هنگام محاسبه رتبه فیفا در نظر گرفته نمیشود.
دیدار اول نیز که بین ایران و افغانستان برگزار شد با ضریب نصف محاسبه میشود چرا که قبل از شروع پنجره دیدارهای ملی برگزار شده بود. به این ترتیب دو دیدار برابر هند و تاجیکستان به صورت کامل در رده بندی تیم ملی ایران محاسبه میشود.
از سال ۲۰۲۶، فیفا پنجرههای ۱۶ روزه را در تقویم بینالمللی معرفی خواهد کرد، یعنی میتوان ۴ مسابقه برگزار کرد. در این صورت این مشکل پیش نخواهد آمد.
تیم ملی فوتبال ازبکستان در سومین دیدار خود در مسابقات کافا، عصر دیروز جمعه ۱۴ شهریور به مصاف قرقیزستان رفت و در نهایت این تیم را ۴ بر صفر شکست داد. حالا با این نتیجه ازبکستان صدرنشین گروه A این رقابتها شد و در فینال باید دوشنبه به مصاف ایران برود. در دیدار رده بندی این رقابتهام هند از گروه B به مصاف عمان از گروه A خواهد رفت.