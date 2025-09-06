باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ روز جمعه گفت که ایالات متحده درباره تغییر حکومت در ونزوئلا صحبت نمی‌کند. این در حالی است که آمریکا دستور داد ۱۰ فروند جنگنده رادارگریز دیگر به تجمع نظامی خود در دریای کارائیب اضافه شود.

ترامپ در ادامه ضمن دخالت در امور داخلی ونزوئلا با اشاره به انتخابات سال ۲۰۲۴ که نیکلاس مادورو در آن انتخاب شد، گفت: «ما در مورد آن صحبت نمی‌کنیم، اما در مورد این واقعیت صحبت می‌کنیم که شما یک انتخاباتی داشتید که به ملایمت بگویم، انتخاباتی بسیار عجیب بود.»

از ترامپ در مورد اظهارات این هفته مادورو مبنی بر اینکه ایالات متحده در پی «تغییر حکومت از طریق تهدید نظامی» است، سؤال شد که گفت که ایالات متحده درباره تغییر حکومت در ونزوئلا صحبت نمی‌کند.

مادورو در تلویزیون دولتی گفت: «دولت ایالات متحده باید برنامه تغییر حکومت خشونت‌آمیز در ونزوئلا و در کل آمریکای لاتین را رها کرده و به حاکمیت، حق صلح و استقلال احترام بگذارد.» او افزود: «من به ترامپ احترام می‌گذارم. هیچ‌یک از اختلافاتی که داشته‌ایم نمی‌تواند به یک درگیری نظامی بینجامد. ونزوئلا همواره مایل به گفت‌و‌گو و مذاکره بوده است.»

ترامپ با حمله نظامی آمریکا به یک قایق از ونزوئلا که به ادعای او حامل مواد مخدر غیرقانونی بود و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و غرق شدن قایق شد، رویکرد جدید خود در قبال ونزوئلا را نشان داد.

کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه بلافاصله به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر در مورد این گزارش پاسخ نداده‌اند.منابع روز جمعه به رویترز گفتند که دولت ترامپ دستور استقرار ۱۰ فروند جنگنده اف-۳۵ در یک فرودگاه در پورتوریکو را برای انجام عملیات ادعایی علیه کارتل‌های مواد مخدر صادر کرده است.

این استقرار جدید در کنار حضور چشمگیر نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب انجام می‌شود.

افشای اطلاعات درباره اف-۳۵‌ها تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که پنتاگون روز پنجشنبه پرواز جنگنده‌های ونزوئلا در نزدیکی یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا را «بسیار تحریک‌آمیز» خواند.

ترامپ به ونزوئلا هشدار داد که نیروی نظامی آمریکا مجوز سرنگونی جنگنده‌ها را در صورت لزوم دارد و گفت: «اگر آنها ما را در موقعیت خطرناکی قرار دهند، سرنگون خواهند شد.»

دولت ترامپ در هر فرصتی تلاش کرده است دولت مادورو را به قاچاق مواد مخدر مرتبط کند، اتهاماتی که کاراکاس آنها را رد می‌کند.

منبع: رویترز