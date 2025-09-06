رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: دارو‌های مشتق از تریاک در درمان بیماران سرطانی، صعب‌العلاج و جانبازان حیاتی هستند و نباید با موضوع سوء مصرف خلط شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق اسماعیلی رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیان کرد: دارو‌های مشتق از تریاک نقش بی‌بدیلی در اتاق‌های عمل و روند درمان بیماران دارند و حذف یا کمبود آنها می‌تواند آسیب جدی به سلامت بیماران وارد کند.

وی افزود: با اجرای درست کشت قانونی و دریافت مجوز از هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، ایران قادر خواهد بود علاوه بر تأمین نیاز داخل، در بازار‌های جهانی از جمله اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی حضور یابد.

اسماعیلی اظهار کرد: اکنون نیز تقاضای خارجی برای دارو‌های ایرانی وجود دارد، اما به دلیل نبود مواد اولیه، شرکت‌های داخلی فرصت حضور در این بازار‌ها را از دست می‌دهند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی کامل دارد تا با همکاری کارشناسی، زمینه کشت قانونی یا واردات کنترل‌شده را فراهم کند تا از بروز کمبود دارو و آسیب به بیماران جلوگیری شود.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، بیماران سرطانی
خبرهای مرتبط
جعل برند‌های معتبر دلیل اصلی مشاهده دوباره کالا‌های تقلبی
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
تجلیل کمیسیون بهداشت مجلس از عملکرد داروخانه‌های ۱۳ آبان دانشگاه علوم پزشکی تهران در جنگ ۱۲ روزه
۶۰ درصد ایرانی‌ها اضافه وزن دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آره اگه بذارن کشت قانونی تریاک رواج بگیره واسه ما کشاورزا هم بهتره چون هم محصول کم آبی هست هم میتونیم داروهای زیادی که از تریاک ساخته میشه صادر کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
باید مزار
۰
۰
پاسخ دادن
نشان دانشمند جوان برای نخستین‌بار به ۳ نخبه جهان اسلام اعطا شد
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
مشارکت بخش خصوصی کلید تحول دیجیتال در دولت الکترونیک
اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سامانه نسخه‌نویسی بیمه سلامت
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است
آخرین اخبار
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است
اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سامانه نسخه‌نویسی بیمه سلامت
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
مشارکت بخش خصوصی کلید تحول دیجیتال در دولت الکترونیک
نشان دانشمند جوان برای نخستین‌بار به ۳ نخبه جهان اسلام اعطا شد
آیا آب با لیمو به کاهش وزن کمک می‌کند؟  
مدارس تا پایان شهریور از شنبه تا چهارشنبه دایر هستند/ ۷۵۰ هزار دانش‌آموز برای دریافت کتب درسی ثبت‌نام نکرده‌اند
اهمیت بهداشت خواب دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی
رسانه‌های اجتماعی چگونه سلامت اینفلوئنسر‌ها را تهدید می‌کند؟
اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون تربیت مدرس اعلام شد
دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی ابلاغ شد
آمریکا در آستانه باخت در رقابت بر سر ماه به چین
رونمایی موتورولا از گوشی جدید خود با کیفیت دوربین متمایز
اثرات نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر بدن و خطرات سلامتی آنها
استفاده بی‌مورد از ایرپلاگ می‌تواند به گوش آسیب بزند
کمبود معلم نداریم/ حضور حدود ۵۰ هزار معلم جدید در کلاس‌ها از مهرماه
رشد ۶۰ درصدی درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته
کاهش ۴۰ درصدی مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی/ افزایش هزینه‌های جراحی به دلیل تغییرات نرخ ارز
جعل برند‌های معتبر دلیل اصلی مشاهده دوباره کالا‌های تقلبی
دارو‌های مشتق از تریاک؛ ضرورت حیاتی برای اتاق عمل و بیماران صعب‌العلاج
ثبت ۲۴ هزار و ۹۱۷ ماموریت برای اورژانس تهران در هفته گذشته
زمان ثبت‌نام دانشجویان علمی کاربردی اعلام شد
۶۰ درصد ایرانی‌ها اضافه وزن دارند
توصیه‌هایی به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته مناسب
اصلاحات دفترچه راهنمای کنکور امروز منتشر می‌شود
نانوحباب؛ فناوری نو برای امنیت غذایی پایدار
افراد میانسال در معرض خطر ضربان قلب نامنظم هستند
خوراکی‌های مفید برای سلامت دندان
زمان صرف صبحانه بر طول عمر اثر می‌گذارد
آنفلوآنزا؛ از شایع‌ترین بیماری‌های فصل سرما/ میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا