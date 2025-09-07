رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: ورود نوبرانه‌های فصل پاییز و انتقال میوه‌های تابستانه به سردخانه پیش بینی می‌شود که قیمت کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با ورود نوبرانه های فصل پاییز و انتقال میوه های تابستانه به سردخانه پیش بینی می شود که قیمت کاهش یابد.

وی از توزیع روزانه ۱۸ تا ۲۰ هزارتن میوه و صیفی در میدان خبر داد و گفت: امسال شرایط خشکسالی، قطعی برق و افزایش هزینه تولید منجر به نوسان قیمت در بازار شد.

یاوری قیمت هرکیلو پسته تازه را ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو زردآلو ۹۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، آلو سیاه ۴۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب گلاب ۴۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور رطبی ۲۰ تا ۵۵ هزارتومان، شلیل شمس ۷۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، توت فرنگی ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، گلابی ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، هلو ۴۵ تا ۱۳۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۱۰تا ۱۴۵ هزارتومان، موز هندی ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۶۰ تا ۱۵۰ هزارتومان و انگور کندری ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت هرکیلو هندوانه را ۱۰ تا ۲۸ هزارتومان، خربزه ۳۰ تا ۵۵ هزارتومان، طالبی ۲۰ تا ۳۰ هزارتومان و جانا ۱۰ تا ۳۵ هزارتومان اعلام کرد.

 

 

برچسب ها: قیمت میوه ، بازار میوه
