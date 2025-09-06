فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: یک فروند شناور صیادی در آب‌های شمالی خلیج فارس توقیف و ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- سردار حجت سفیدپوست بیان داشت: روزر گذشته در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر موفق به توقیف یک فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق هنگام خروج از آب‌های کشور شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از شناور توقیف شده ۳۱ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشور‌های حوزه خلیج فارس بارگیری شده کشف کردند.

سردار سفیدپوست ادامه داد: در این رابطه ۴ قاچاقچی سوخت دستگیر و محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات اخیر قیمت ارز باعث شده که سودجویان دست به خروج سرمایه‌های ملی از کشور بزنند، قاچاقچیان به بهانه صیادی و فعالیت‌های تجاری سوخت یارانه دریافت کرده و پس از چند روز بدون هیچ گونه فعالیت صیادی و دریانوردی اقدام به فروش سوخت به شناور‌های کشور‌های همسایه می‌کنند که دریابانان خوزستان با هوشیاری در کنترل و نظارت دقیق بر شناور‌ها و با عزم جدی با خروج غیر قانونی سوخت از کشور قاطعانه برخورد خواهند کرد.

