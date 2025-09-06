معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر ایران از ارسال دو محموله زمینی و هوایی حاوی بیش از یکصد تن کمک‌های بشردوستانه به مناطق زلزله‌زده افغانستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان که تلفات جانی و مالی زیادی برجای گذاشت، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بیش از یکصد تُن اقلام امدادی و زیستی را برای کمک به مردم زلزله‌زده این کشور ارسال کرد.

راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر، با اعلام این خبر گفت که این اقدام در پاسخ به درخواست رسمی هلال‌احمر افغانستان و پس از هماهنگی‌های انجام‌شده بین دو نهاد و پیگیری‌های وزارت امور خارجه صورت گرفته است.

وی افزود که کمک‌ها در دو محموله مجزا ارسال می‌شود؛ یک محموله زمینی از مرز دوغارون به مقصد هرات و با همکاری سازمان امداد و نجات و هلال‌احمر خراسان رضوی، و یک محموله هوایی که امروز به مقصد کابل اعزام می‌شود.

این کمک‌ها شامل مواد غذایی، چادر، پتو، البسه و سایر مایحتاج ضروری برای اسکان اضطراری و حمایت از مردم آسیب‌دیده است.

عالیشوندی در پایان تأکید کرد که هلال‌احمر ایران همواره در کنار ملت‌های گرفتار در بحران‌های انسانی ایستاده و در این حادثه نیز با تمام توان در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

پیش از این و در لحظات ابتدایی وقوع زمین لرزه در کنر افغانستان ایران با ارسال ۸۰ تن آرد و روغن و همچنین اهدای ۴ تن برنج و ۹۰۰ بسته بهداشتی از طریق هلال‌احمر خراسان جنوبی، کمک‌های خود را اعزام کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
افشار
۱۳:۵۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ای بیچارها ،آب بهمون نمی‌دن بد شما میگین بفرما خونه مال خودته ،دا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
افغانها آب مشهد قطع کردند این بلا سرشان آمد ولی آنقدر گربه کوره هستند که مثل چی کمکهای ایران که بدون رضایت مردم ایران ارسال شده است را می بلعند
۰
۳
پاسخ دادن
