راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر، با اعلام این خبر گفت که این اقدام در پاسخ به درخواست رسمی هلالاحمر افغانستان و پس از هماهنگیهای انجامشده بین دو نهاد و پیگیریهای وزارت امور خارجه صورت گرفته است.
وی افزود که کمکها در دو محموله مجزا ارسال میشود؛ یک محموله زمینی از مرز دوغارون به مقصد هرات و با همکاری سازمان امداد و نجات و هلالاحمر خراسان رضوی، و یک محموله هوایی که امروز به مقصد کابل اعزام میشود.
این کمکها شامل مواد غذایی، چادر، پتو، البسه و سایر مایحتاج ضروری برای اسکان اضطراری و حمایت از مردم آسیبدیده است.
عالیشوندی در پایان تأکید کرد که هلالاحمر ایران همواره در کنار ملتهای گرفتار در بحرانهای انسانی ایستاده و در این حادثه نیز با تمام توان در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
پیش از این و در لحظات ابتدایی وقوع زمین لرزه در کنر افغانستان ایران با ارسال ۸۰ تن آرد و روغن و همچنین اهدای ۴ تن برنج و ۹۰۰ بسته بهداشتی از طریق هلالاحمر خراسان جنوبی، کمکهای خود را اعزام کرده است.