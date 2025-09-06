فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف بیش از ۴ تن برنج تقلبی قبل از عرضه در بازار در عملیات بازرسی از یک انباری به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری برنج تقلبی در یک انباری در یکی از محله‌های شهرستان مطلع شدند و برنامه ریزی لازم برای بررسی موضوع آغاز شد.

او افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس مشخص شد که فردی مقادیری برنج مرغوب خریداری کرده و بعد از مخلوط کردن آن با برنج‌های نامرغوب خارجی، قصد عرضه آن در بازار به عنوان برنج مرغوب ایرانی را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: با شناسایی این محل و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی، از این انباری بازرسی و مقدار ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم برنج تقلبی کشف شد.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه ارزش برنج‌های مکشوفه از سوی کارشناسان در حدود ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شد، افزود: مبارزه با پدیده‌های قاچاق و احتکار کالا را از مهمترین برنامه‌های پلیس بابل بوده و قاطعانه با افراد برهم زننده امنیت اقتصادی برخورد می‌شود.

برچسب ها: برنج تقلبی ، قیمت برنج ایرانی
