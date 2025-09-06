مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: شبکه‌های غیرقانونی با تقلید بسته‌بندی و استفاده از نام برند‌های پرمصرف، محصولات جعلی جدیدی را با تاریخ و شکل متفاوت وارد بازار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود آل‌بویه مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو توضیح داد که به طور رسمی تمام محصولات غیرمجاز پس از کشف و ضبط امحا می‌شوند و دوباره به چرخه توزیع بازنمی‌گردند. آنچه در بازار دیده می‌شود، در واقع نمونه‌های جعلی تازه‌ای است که با سوءاستفاده از نام برند‌های شناخته شده تولید شده‌اند.

مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در ادامه به راه‌های تشخیص اصالت محصول اشاره کرد و گفت: کلیه فرآورده‌هایی که با مجوز بهداشتی وارد کشور می‌شوند باید دارای برچسب اصالت و سلامت باشند. مصرف‌کننده باید پس از کنترل برچسب و اطمینان از مخدوش نبودن آن، پوشش روی کد اصالت ۱۶ رقمی را خراش دهد و با ارسال کد از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲، مراجعه به سامانه اینترنتی www.ttac.ir یا استفاده از اپلیکیشن تی‌تک، اصالت محصول را استعلام کند.

 آل‌بویه درباره خطرات محصولات قاچاق هشدار داد و افزود: این کالا‌ها به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات و احتمال استفاده از مواد غیرمجاز با گرید صنعتی، می‌توانند حامل آلودگی میکروبی یا آلاینده‌هایی نظیر فلزات سنگین باشند. مصرف چنین محصولات تقلبی خطراتی جدی از جمله ناباروری، بروز سرطان‌ها، اختلالات هورمونی و عوارض پوستی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

منبع: سازمان غذا و دارو

