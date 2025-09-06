مدیران باشگاه استقلال قصد دارند حداقل یک بازیکن جدید به ترکیب تیم خود اضافه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در تلاش است تا ترکیب خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تقویت کند و در همین راستا، آبی‌ها قصد دارند یک بازیکن خارجی در پست هجومی جذب کنند.

باشگاه هم‌اکنون روی دو گزینه متمرکز است: وینسنت ابوبکر، مهاجم و کاپیتان تیم ملی کامرون که قابلیت بازی در پست مهاجم نوک و وینگر راست را دارد، و منیر الحدادی، ملی‌پوش مراکش با توانایی بازی در وینگر‌های چپ و راست و همچنین مهاجم نوک.

ابوبکر با تجربه بازی در لیگ‌های مختلف اروپا و آفریقا، به‌عنوان یک مهاجم نوک تمام‌کننده و وینگر راست توانمند شناخته می‌شود. قدرت بدنی بالا و مهارت او در بازی‌های تک به تک، حضورش را به یک گزینه ایده‌آل برای تقویت خط حمله استقلال در لیگ و رقابت‌های آسیایی تبدیل کرده است.

در سوی دیگر، منیر الحدادی با سابقه حضور در تیم ملی مراکش و باشگاه‌هایی، چون بارسلونا، بازیکنی تکنیکی و سرعتی است که می‌تواند در هر دو سمت وینگر و همچنین مهاجم نوک بازی کند. سبک بازی او بر پایه دریبل، پاس‌های عمقی و توانایی گلزنی از جناحین است و می‌تواند بعد جدیدی از خلاقیت هجومی را به استقلال اضافه کند.

طبق اطلاعات موجود، مذاکرات باشگاه با نمایندگان این دو بازیکن در جریان است و تصمیم نهایی به زودی اعلام خواهد شد. ارزش هر دو بازیکن قابل توجه است و باشگاه باید بین تجربه و قدرت بدنی ابوبکر و خلاقیت و تکنیک الحدادی تصمیم بگیرد. حضور یکی از این دو ستاره می‌تواند تحول بزرگی در خط حمله استقلال ایجاد کرده و شانس موفقیت آبی‌ها در لیگ و آسیا را افزایش دهد.

با جذب یکی از این دو بازیکن، پرونده نقل و انتقالات تابستانی استقلال بسته خواهد شد و هواداران می‌توانند منتظر تقویت قابل توجه تیم محبوب خود باشند.