رئیس جمهور روسیه صنعت هوافضای این کشور را به توسعه موتور‌های موشکی فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه از رهبران صنعت هوافضا خواست تا تلاش‌های خود را برای توسعه موتور‌های موشکی بوستر برای وسایل پرتاب فضایی ادامه داده و بر شهرت دیرینه روسیه به عنوان یک رهبر در فناوری فضایی بیفزایند.

پوتین که هفته گذشته را در چین و بندر شرقی دوردست ولادی‌وستوک گذرانده بود، برای دیدار از متخصصان صنعت و بازدید از کارخانه تولید موتور‌های هواپیمای دفتر طراحی «کوزنتسوف» به شهر سامارا در جنوب روسیه پرواز کرد.

خبرگزاری‌های روسی به نقل از پوتین گزارش دادند که روسیه همچنان یک نیروی پیشرو در توسعه صنعت هوافضا باقی مانده است. این خبرگزاری‌ها نقل کردند که پوتین گفت: «مهم است که به طور مستمر ظرفیت تولیدی در زمینه موتور‌های موشکی بوستر را به‌روز کنیم؛ و در انجام این کار، ما نه تنها باید نیاز‌های فعلی و آینده خود را برآورده کنیم، بلکه باید فعالانه در بازار‌های جهانی حرکت کرده و رقبای موفقی باشیم.»

پوتین به موفقیت روسیه در توسعه نوآوری‌ها در زمینه تولید موتورها، به ویژه در بخش انرژی، علیرغم اعمال تحریم‌های کشور‌های غربی مرتبط با تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. او گفت: «در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ما در مدت زمان کوتاهی موفق به توسعه مجموعه‌ای از موتور‌های نوآورانه برای انرژی شدیم. این موتور‌ها به طور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله در زمینه زیرساخت های حمل و نقل گاز.»

پوتین این را «یک موضوع فوق‌العاده مهم» خواند، به ویژه برای توسعه صادرات گاز روسیه، از جمله خط لوله «قدرت سیبری ۲»  برای انتقال گاز روسیه به چین. پوتین این خط لوله را برای هر دو طرف سودمند توصیف کرد. روسیه سال ها قبل این مسیر را پیشنهاد داده بود، اما این برنامه با فوریتی مواجه شده است، زیرا مسکو به دنبال جایگزینی مشتریان اروپایی - که پس از تهاجم روسیه به همسایه کوچکترش در تلاش برای کاهش عرضه انرژی روسیه هستند - با پکن است.

پوتین همچنین به توسعه موتور هواپیمای «PD-۲۶» اشاره کرد و گفت که این موتور امکان توسعه ترابری نظامی و هواپیما‌های مسافربری پهن پیکر را فراهم خواهد کرد. او گفت: «توسعه این پروژه نه تنها امکان نوسازی هواپیما‌های ترابری نظامی، بلکه چشم اندازی برای ساخت نسل جدیدی از هواپیما‌های مسافربری چهن پیکر را باز می‌کند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، هوافضا
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
پیشنهاد میزبانی اجلاس سران جی۲۰ در زمین گلف شخصی ترامپ
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبر مرگ ترامپ و انتشار سریع آن چه چیزی را نشان می‌دهد؟
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
مقامات بالتیمور به طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در این شهر اعتراض کردند
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
حماس حملات اسرائیل به برج‌های مسکونی غزه را محکوم کرد
پلیس انگلیس حدود ۳۰۰ نفر از حامیان گروه «اقدام فلسطین» را بازداشت کرد
آخرین اخبار
حماس: از هر طرحی که منجر به آتش‌بس دائمی شود، استقبال می‌کنیم
«صدای هند رجب» برنده شیر نقره‌ای جشنواره ونیز شد
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان به ۲ شهر مرزی یمن
حداقل یک کودک فلسطینی در هر ساعت به دست رژیم صهیونیستی شهید شده است
تظاهرات هزاران صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو
تاکید عراق بر مشارکت همه اقشار سوریه در روند سیاسی این کشور
پلیس انگلیس حدود ۳۰۰ نفر از حامیان گروه «اقدام فلسطین» را بازداشت کرد
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
احتمال سقوط یک پهپاد در شرق لهستان
لازارینی خواستار پایان دادن به گسترش قحطی در غزه شد
تظاهرات هزاران نفر در واشنگتن علیه اعزام نیرو‌های گارد ملی
آنکارا ادعای رسانه‌های عبری درباره تلاش برای ترور بن گویر را رد کرد
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
نماینده لبنانی: حزب‌الله سلاح‌های خود را رها نخواهد کرد
حماس حملات اسرائیل به برج‌های مسکونی غزه را محکوم کرد
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
خبر مرگ ترامپ و انتشار سریع آن چه چیزی را نشان می‌دهد؟
مقامات بالتیمور به طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در این شهر اعتراض کردند
پولیتیکو: تغییر نام پنتاگون می‌تواند میلیارد‌ها دلار هزینه داشته باشد
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است
آغاز رسمی فرآیند تثبیت هویت مهاجران افغانستانی در ایران
ریزش معدن طلا در سودان ۶ کشته بر جا گذاشت
۷۰۰ روز جنگ اسرائیل؛ ویرانی ۹۰ درصد غزه و ۶۸ میلیارد دلار خسارت
ژاپن: توافق تجاری با آمریکا بر سر تعرفه‌های کلیدی ناتمام مانده است
ده‌ها نفر در تظاهرات ضد دولتی صربستان بازداشت شدند
عبور کشتی‌های جنگی کانادا و استرالیا از تنگه تایوان
اخراج مهاجرین افغانستانی؛ پاکستان درخواست تعلیق اخراج را رد کرد
طرح محرمانه اروپا: اعزام ۱۰ هزار نیرو به اوکراین با مشارکت ژنرال‌های آمریکایی