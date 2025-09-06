باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه از رهبران صنعت هوافضا خواست تا تلاش‌های خود را برای توسعه موتور‌های موشکی بوستر برای وسایل پرتاب فضایی ادامه داده و بر شهرت دیرینه روسیه به عنوان یک رهبر در فناوری فضایی بیفزایند.

پوتین که هفته گذشته را در چین و بندر شرقی دوردست ولادی‌وستوک گذرانده بود، برای دیدار از متخصصان صنعت و بازدید از کارخانه تولید موتور‌های هواپیمای دفتر طراحی «کوزنتسوف» به شهر سامارا در جنوب روسیه پرواز کرد.

خبرگزاری‌های روسی به نقل از پوتین گزارش دادند که روسیه همچنان یک نیروی پیشرو در توسعه صنعت هوافضا باقی مانده است. این خبرگزاری‌ها نقل کردند که پوتین گفت: «مهم است که به طور مستمر ظرفیت تولیدی در زمینه موتور‌های موشکی بوستر را به‌روز کنیم؛ و در انجام این کار، ما نه تنها باید نیاز‌های فعلی و آینده خود را برآورده کنیم، بلکه باید فعالانه در بازار‌های جهانی حرکت کرده و رقبای موفقی باشیم.»

پوتین به موفقیت روسیه در توسعه نوآوری‌ها در زمینه تولید موتورها، به ویژه در بخش انرژی، علیرغم اعمال تحریم‌های کشور‌های غربی مرتبط با تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. او گفت: «در شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ما در مدت زمان کوتاهی موفق به توسعه مجموعه‌ای از موتور‌های نوآورانه برای انرژی شدیم. این موتور‌ها به طور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله در زمینه زیرساخت های حمل و نقل گاز.»

پوتین این را «یک موضوع فوق‌العاده مهم» خواند، به ویژه برای توسعه صادرات گاز روسیه، از جمله خط لوله «قدرت سیبری ۲» برای انتقال گاز روسیه به چین. پوتین این خط لوله را برای هر دو طرف سودمند توصیف کرد. روسیه سال ها قبل این مسیر را پیشنهاد داده بود، اما این برنامه با فوریتی مواجه شده است، زیرا مسکو به دنبال جایگزینی مشتریان اروپایی - که پس از تهاجم روسیه به همسایه کوچکترش در تلاش برای کاهش عرضه انرژی روسیه هستند - با پکن است.

پوتین همچنین به توسعه موتور هواپیمای «PD-۲۶» اشاره کرد و گفت که این موتور امکان توسعه ترابری نظامی و هواپیما‌های مسافربری پهن پیکر را فراهم خواهد کرد. او گفت: «توسعه این پروژه نه تنها امکان نوسازی هواپیما‌های ترابری نظامی، بلکه چشم اندازی برای ساخت نسل جدیدی از هواپیما‌های مسافربری چهن پیکر را باز می‌کند.»

منبع: رویترز