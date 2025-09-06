رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از سقوط هیوندای اکسنت به علت سرعت زیاد و فوت دو سرنشین آن در مسیر فولاد محله به تلمادره شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: یک دستگاه هیوندای اکسنت در مسیر فولاد محله به تلمادره به علت سرعت زیاد از پیچ خارج و از بالای خاکریز به ته دره سقوط کرد.

او افزود: متاسفانه در این حادثه تلخ راننده و سرنشین که از استان سمنان بودند در دم فوت کردند.

سرهنگ عبادی گفت: این پیچ پرتردد، اما ناایمن تبدیل به قتلگاهی برای مسافران و رانندگان شده و خانواده‌های زیادی را طی سالیان متمادی داغدار کرده است و حتی به عنوان یکی از خطرناک‌ترین پیچ کشور نیز از آن یاد می‌شود.

او افزود: در هفته‌های اخیر این سومین مورد پرت شدن خودروهاست که در این پیچ رخ داد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بعضی از مسئولین و متولیان فقط حقوق مفت میگیرن و اموال مردم را به هدر میدن. خب ببینید چرا این اتفاق ها میفته و مقصر کیه؟ باید پیگیری و محاکمه و مجازات بشه. تا این اتفاق نیفته هیچی درست نمیشه
